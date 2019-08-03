Госдеп анонсировал введение санкций против госдолга России

Второй пакет американских санкций против Москвы по так называемому делу Скрипалей ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия», – говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа, которое приводит ТАСС.

«Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов [в рамках] двусторонней коммерческой деятельности с США», – отмечается в документе.

По словам Ортэгус, «санкции вступят в силу после публикации [соответствующего] уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев».

«Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий», указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, отметила глава пресс-службы Госдепартамента.

При этом «правительство Соединенных Штатов определило, что в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту».

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. МИД России назвал действия США демонстрацией обреченности.

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