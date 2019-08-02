Трамп ввел новые антироссийские санкции по делу Скрипалей

Американский лидер Дональд Трамп своим указом ввел второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей, сообщили СМИ.

О введении санкций написала газета Politico, но не уточнила, о каких именно санкциях идет речь, передает ТАСС.

Politico ссылается на два источника в Белом доме, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Трамп в четверг подписал указ о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, который стал основанием для первого пакета антироссийских санкций.

Перед этим члены Палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключили «корректирующих» шагов от Конгресса.

В марте США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, который связан с инцидентом в Солсбери.

Широкие санкции, как сообщалось, будут направлены против банковской и энергетической сфер экономики России, госдолга страны, российских проектов СПГ за рубежом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что экономика может испытать шок от новых санкций. Кремль называл возможность новых американских санкций рэкетом.

Напомним, в мае замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США не применяют второй пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей в рамках «более крупной стратегии в отношении России».