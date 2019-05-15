Госдеп объяснил, почему не применяет второй пакет санкций по делу Скрипалей

США не применяют второй пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей в рамках «более крупной стратегии в отношении России», заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы проделали анализ санкций. Мы их подготовили. Я бы уступила (прерогативу говорить на этот счет) президенту (США Дональду Трампу) и госсекретарю (Майклу Помпео). Мой ответ заключался бы в том, что речь идет о части более крупной стратегии в отношении России», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, в марте США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, который связан с инцидентом в Солсбери.

Широкие санкции, как сообщалось, будут направлены против банковской и энергетической сфер экономики России, госдолга страны, российских проектов СПГ за рубежом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что экономика может испытать шок от новых санкций. Кремль называл возможность новых американских санкций рэкетом.

Первая часть санкций была введена 27 августа.