Конгрессу США предложат ввести санкции против госдолга России

Сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против банковской и энергетической сферы экономики, а также госдолга России.

Кроме того, будет предложено наложить санкции на любые новые сделки с российским госдолгом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Сенаторы собираются предложить наложить санкции и на нефтяные разработки в России и российские проекты СПГ за рубежом. Под санкции может попасть и киберсектор экономики России.

Кроме того, санкции хотят ввести против людей, которые, по утверждению Вашингтона, «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российских властей.

В качестве повода для санкций называются якобы имевшие место «вмешательство» в американские выборы и «агрессия на Украине». Так, санкции хотят ввести против банков, которые якобы поддерживают «усилия по вмешательству».

Законопроект предложат сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм. Грэм заявил, что хочет «изменить статус-кво», «наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию», а также прекратить кибератаки, которые он безосновательно приписывает Москве. Также сенатор выразил намерение «убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии».

Отметим, что более мягкая версия документа в 2018 году не прошла в Конгрессе США.

На прошлой неделе в МИД России заявили, что санкции в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих граждан США. Предостерег от этих санкций и глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.