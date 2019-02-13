Американская торговая палата предостерегла от санкций против госдолга России

В случае введения санкций против госдолга России первыми пострадают западные инвесторы, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Это аналогично тому, что было после санкций на «Русал», когда держатели акций компании пострадали больше всех», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что считает неразумным введение санкции против госдолга России «с точки зрения западной банковской системы».

«У меня есть впечатление, что понимающие это люди в правительстве США не сторонники таких санкций», – заявил Родзянко.

По его словам, он не ожидает широких санкций на российскую банковскую систему, однако могут быть ограничения против отдельных банков второго, третьего или четвертого ранга.

На прошлой неделе в МИД России также заявили, что американские санкции в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих граждан США и европейцев.