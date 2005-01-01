США подготовили новые санкции против России по делу Скрипалей

Соединенные Штаты подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, он связан с инцидентом в Солсбери, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.

Новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

Эти санкции затронут банковский сектор России, сообщил чиновник США, отмечает Reuters со ссылкой на Bloomberg.

Ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты следственных действий по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте.