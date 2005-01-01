Захарова дала обещание по «делу Скрипалей»

Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в которой Лондон обвиняет Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В интервью «Комсомольской правде» Захарова указала на абсурдность сокрытия британской стороной подробностей возможного отравления Скрипалей, отметив, что российское дипведомство не может получить ответы на «самые простые вопросы».

Российский дипломат предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации о произошедшем со Скрипалями. «Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые», – сказала она, подчеркнув, что сочетание этих факторов «может быть фатальным для некоторых скептиков».

Она сообщила, что Россия ведет собственное расследование событий в Солсбери. «Думаю, эта история будет доведена до логического завершения», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Год после событий в Солсбери Захарова назвала «трагикомической годовщиной». «Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями. Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль. И было что-то вроде заявления и каких-то отрывочных ее слов по телефону. И все. Самого Скрипаля никто не видел», – подчеркнула она.

Накануне пресс-секретарь посольства России в Лондоне допустил, что Сергей и Юлия Скрипали могут быть уже за пределами Великобритании.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

При этом в Британии звучали самые странные версии произошедшего. Так, сообщалось, что Скрипали спаслись после «отравления нервно-паралитическим веществом» благодаря тому, что пошел сильный дождь.