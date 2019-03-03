Посольство России высказало предположение о местонахождении Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут быть уже за пределами Великобритании, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне, комментируя информацию британских СМИ о том, что представители британского минобороны возложили цветы на могилу супруги Скрипаля.

«Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает, что Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно – уже и вывезены из Великобритании», – передает слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что также неясно, связано ли этом с сообщениями СМИ об ухудшении состояния здоровья Скрипаля.

Дипломат добавил, что публикация о возложении цветов, очевидно, появилась неслучайно, а в контексте годовщины инцидента в Солсбери.

«Гуманный жест» британского Минобороны сопровождается новой порцией инсинуаций относительно «продолжающего преследования семьи Скрипалей со стороны России». Цель подобных публикаций очевидна – поддерживать в обществе манию «русской угрозы», – добавил пресс-секретарь посольства.

Ранее газета Daily Mirror со ссылкой на источник в спецслужбах Великобритании написала, что сотрудница минобороны Великобритании возложила цветы на могилу Людмилы, супруги Сергея Скрипаля, так как он и его дочь якобы не могут сами почтить память родственников.

Эту же могилу год назад 1 марта посещали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Людмила Скрипаль скончалась в Великобритании от онкологического заболевания в октябре 2012 года.

В конце февраля британский посол Лори Бристоу заявил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями российского посольства. Перед этим посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы.