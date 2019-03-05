Россия призвала Британию раскрыть данные следствия по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты следственных действий по делу об отравлении в Солсбери, говорится в заявлении диппредставительства.

«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», – передает ТАСС заявление посольства России.

В понедельник МИД России заявил, что инцидент в Солсбери является трюком, «дохлым котом», необходимым для переключения внимания жителей Великобритании с проблем внутри страны на «российскую угрозу».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте. Год после событий в Солсбери Захарова назвала «трагикомической годовщиной».