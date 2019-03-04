МИД назвал инцидент в Солсбери «дохлым котом»

Инцидент в Солсбери является трюком, «дохлым котом», необходимым для переключения внимания жителей Великобритании с проблем внутри страны на «российскую угрозу», заявили в МИД России.

«В русском языке есть выражение «спасительная соломинка». Это символ последней надежды в безвыходном положении – нечто случайное, незапланированное, некое спонтанное чудодейственное провидение. За нее хватаются, не задумываясь о последствиях. Вполне применимо это выражение и в международной политике – крайне трудных и внешне безвыходных ситуаций в ней хватает. И каждое государство ищет свою «спасительную соломинку», – передает РИА «Новости» заявление МИД.

Отмечается, что в Британии в этом смысле сейчас используется «менее поэтичное обозначение» – «дохлый кот». Эту идиому ввел в употребление бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который, еще будучи мэром Лондона, в 2013 году в авторском эссе рассказал о нечестных «диалектических приемах», которые Евросоюз использует в спорах с Лондоном: в случае, если «все факты против вас», лучшее, что можно сделать – применить трюк, «швырнуть на стол дохлого кота», – писал Джонсон.

«Все вокруг заорут: «На столе же дохлый кот!» Другими словами, они заговорят о мертвой кошке – о том, о чем вам хочется, чтобы они говорили, и забросят разговоры о том, что создает вам такую головную боль», – процитировал МИД Джонсона.

Ведомство отмечает, что легко провести параллели и в ситуации с Солсбери, инцидент в котором произошел на фоне серьезных проблем с Brexit и споров между Брюсселем и Лондоном.

«Инцидент в Солсбери» – это трюк, «дохлый кот», швыряя который в информационное поле, власти рассчитывают, как минимум, переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, консолидировать нацию перед лицом «зловещей российской угрозы», – подчеркнули в МИД России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте. Год после событий в Солсбери Захарова назвала «трагикомической годовщиной».