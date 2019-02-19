Кудрин предрек шок для российской экономики из-за новых санкций

Россия адаптировалась к нынешним санкциям, однако новые могут вызвать шок в экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем-то, что сейчас», – передает его слова РИА «Новости».

Кудрин отметил, что введенные ранее санкции «уже поглощены» российской экономикой, к ним предприятия страны приспособились. Однако экономика недополучает темпы роста из-за санкций, так как чувствительна к ограничительным мерам из-за большого импорта технологий.

Он также отметил, что пока не видит необходимости в своем поручительстве за основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, который арестован по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Авторитетные люди уже готовы за него поручиться, поэтому я не считаю нужным сейчас. Тем более, я отношусь к контрольным органам, для меня это не лучшая практика. Когда будет острая потребность, мы вернемся к этому вопросу», – передает слова Кудрина ТАСС.

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что ограничение свободы не нужно в случае экономических преступлений.

«У нас это чрезмерно. Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители, и мы все уверены, что никто не скроется», – добавил он.

Напомним, новые санкции США, как ожидается, будут направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга нашей страны и российских проектов СПГ за рубежом. Кремль назвал рэкетом возможность новых американских санкций.