В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

Попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергетических проектов и банков граничат с рэкетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект в Конгрессе США о санкциях против России.

Представитель Кремля отметил, что за подобными предложениями «стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами», передает ТАСС.

«Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, – я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием», – подчеркнул Песков.

Он сообщил, что российское правительство уже приняло ряд мер для защиты от различных «рэкетирских нападок» США.

Песков напомнил, что российская экономика уже давно живет под санкциями, научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях внешнего давления и обеспечивать рост в целом ряде областей, несмотря на несправедливые ограничительные меры. «Поэтому определенная резистентность у нашей экономики уже возникла», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что надеяться на улучшение отношений России и США или устойчивую ремиссию болезни русофобии не приходится. «Мы видим ее (русофобии – прим. ВЗГЛЯД) проявление, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а, наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма», – сказал Песков.

Ранее стало известно, что сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против банковской и энергетической сферы экономики, а также госдолга России.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство совместно с Центробанком создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков.