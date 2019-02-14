Силуанов не исключил господдержки банков в случае новых санкций

Российское правительство совместно с Центробанком создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные, но с другой стороны мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения», – сказал он, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, в случае распространения американских санкций на госдолг России, иностранные инвесторы тоже пострадают. «Мы видим сейчас интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Так что это в первую очередь ударит по иностранцам», – сказал Силуанов.

В среду сообщалось, что сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против банковской и энергетической сферы экономики, а также госдолга России.

На прошлой неделе в МИД России заявили, что санкции в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих граждан США. Предостерег от этих санкций и глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.