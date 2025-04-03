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В Саратове решили открыть военное училище имени погибшего генерала Кириллова
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, открывающее в Саратове высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты, названное в честь погибшего генерала Игоря Кириллова.
В пресс-службе правительства уточнили, что учебное заведение будет носить имя генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта в декабре 2024 года, передает ТАСС.
В правительстве указали, что основная цель открытия училища – это подготовка высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты. Это связано с учетом опыта специальной военной операции. Помимо образовательной деятельности, сотрудники будут заниматься научно-исследовательской работой в интересах обороны.
Училище рассчитано на 600 курсантов. По окончании пятилетнего курса выпускники получат звание лейтенанта и квалификацию «инженер» с выдачей диплома государственного образца. Новое учебное заведение будет историческим приемником расформированного в 2009 году Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 года.
В декабре подполковника Илью Поликарпова, погибшего вместе с генералом Игорем Кирилловым, посмертно наградили орденом Мужества. Ранее Кириллову посмертно присвоено звание Героя России, звезду передали его родным.
Напомним, Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.