В Саратове решили открыть военное училище имени погибшего генерала Кириллова

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе правительства уточнили, что учебное заведение будет носить имя генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта в декабре 2024 года, передает ТАСС.

В правительстве указали, что основная цель открытия училища – это подготовка высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты. Это связано с учетом опыта специальной военной операции. Помимо образовательной деятельности, сотрудники будут заниматься научно-исследовательской работой в интересах обороны.

Училище рассчитано на 600 курсантов. По окончании пятилетнего курса выпускники получат звание лейтенанта и квалификацию «инженер» с выдачей диплома государственного образца. Новое учебное заведение будет историческим приемником расформированного в 2009 году Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 года.

В декабре подполковника Илью Поликарпова, погибшего вместе с генералом Игорем Кирилловым, посмертно наградили орденом Мужества. Ранее Кириллову посмертно присвоено звание Героя России, звезду передали его родным.

Напомним, Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.