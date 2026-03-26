В Домодедово ограничили полеты
Подмосковный аэропорт Домодедово прервал штатную работу, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – сообщило ведомство в Max.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Меры ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, добавил регулятор.
Ранее Росавиация вводила ограничения в аэропорту Череповца.