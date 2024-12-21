Помощника генерала Кириллова Илью Поликарпова посмерно наградили Орденом Мужества

Tекст: Евгения Караваева

Подполковник Илья Поликарпов, погибший вместе с начальником войск РХБЗ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, посмертно награжден орденом Мужества, сообщает ТАСС.

Орден передан его супруге министром обороны Андреем Белоусовым. Награда стала знаком признания его заслуг и героизма.

Прощание с Поликарповым и Кирилловым состоялось 20 декабря в Москве в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». В церемонии прощания приняли участие представители Минобороны, друзья, сослуживцы и родные погибших. Поликарпов похоронен в Вольском районе Саратовской области.

По данным следствия, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате погибли Кириллов и Поликарпов. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, рассматривая его как убийство, теракт и незаконный оборот оружия.

ФСБ сообщила о задержании предполагаемого исполнителя преступления, гражданина Узбекистана, завербованного спецслужбами Украины. Ему обещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и возможность переезда в Европейский Союз. Следствие продолжается, раскрываются новые обстоятельства дела, которые помогут пролить свет на произошедшее.

