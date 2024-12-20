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    Генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 16:40 • Новости дня

    Генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

    Генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России, звезда передана его родным.

    Звание Героя России посмертно было присвоено Кириллову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный источник. Звезда Героя в знак признания заслуг Кириллова перед страной была передана его родным.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу присутствовали на церемонии прощания с генерал-лейтенантом Кирилловым.

    Напомним, Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве

    Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, сопровождаемое громкими звуками, сообщили очевидцы.

    В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

    Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.

    Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.

    Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.

    Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

    До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    20 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию

    Израильский эксперт Ципис назвал возможную переброску российских сил из Сирии в Ливию мудрым и логичным шагом

    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Передислокация российских сил и вооружения из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее издание WSJ сообщило о якобы вывозе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию.

    «Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент. Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании сил не означает, что российской стороне не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. «Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно», – пояснил он.

    Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. «Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов», – уточнил эксперт. По его оценкам, на «разматывание этого клубка противоречий» в Арабской республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, «не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр».

    Ципис напомнил, что в Ливии продолжается гражданская война, и Халифа Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО. Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада.

    По мнению эксперта, Россия могла бы перебросить свои силы в Триполи и Бенгази. «Это два центральных города Ливии. Я думаю, военные базы рядом с ними могут быть предоставлены в распоряжение России. И это будет гостеприимный прием, поскольку в стране понимают, что Москва, не бросив Башара Асада, способна помочь и ливийскому руководству», – подчеркнул он.

    Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. «В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой», – заключил Ципис.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада.

    По информации источников WSJ, российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой.

    Как указывает газета, в настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Аналитики издания обратили внимание на то, что грузовой борт МЧС России дважды за неделю останавливался в Восточной Ливии по пути в Мали. При этом, как уточняет издание, Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) о будущем своих баз в Сирии. 

    WSJ напоминает, что Россия уже имеет присутствие в Ливии. В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук, а в последнем Москва рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Однако аналитики полагают, что базы в Ливии не компенсируют полностью российской стороне «утрату Сирии».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. В группировке ХТШ заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    Между тем в Евросоюзе сообщили о намерении поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с Арабской республикой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать.

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    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    20 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

    Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

    Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.

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    20 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
    Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях.

    Трамп, выигравший выборы президента США, пригрозил Европейскому союзу введением постоянных пошлин, если ЕС не увеличит закупки американской нефти и газа, сообщает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что Европа должна восполнить «огромный дефицит» в отношениях с США через крупномасштабные закупки энергоресурсов.

    Трамп подчеркнул, что без этих закупок ЕС подвергнется постоянным пошлинам. Свое заявление он сделал в соцсети Truth Social, добавив, что это требование является важной частью его экономической политики.

    Эксперты отмечают, что такая политика может усилить напряженность в трансатлантических отношениях, особенно учитывая текущие энергетические проблемы в Европе. Этот шаг будет иметь значительное влияние на международные рынки и торговые отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские компании уже увеличили запасы товаров на складах в США из-за опасений новой протекционистской политики и повышения пошлин на продукцию из Евросоюза перед инаугурацией Трампа.

    Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив их разрушительный эффект для экономики страны, а советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

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    19 декабря 2024, 23:25 • Новости дня
    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны

    США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

    «Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

    Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

    Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

    При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

    В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

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    19 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны «Группы семи» (G7) рассматривают снижение ценового порога на российскую нефть до 40 долларов за баррель или полный запрет на ее транспортировку и страхование, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

    Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    20 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Российские войска продавили оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска на Купянском участке фронта смогли прорвать оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и заняли часть лесного массива в районе Загрызово, используя продвижение вдоль железнодорожного полотна.

    Российские силы сумели продавить оборону Вооруженных сил Украины на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинувшись в районе населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что продвижение сопровождалось активными боевыми действиями. Войска продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.

    Одновременно на другом участке фронта, в кременских лесах в Луганской народной республике, активизировались диверсанты ВСУ. По словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы численностью от семи до пятнадцати человек проявляют высокую слаженность с тыловыми подразделениями. Их действия отличаются хорошей подготовкой.

    Марочко отметил, что украинские диверсанты хорошо экипированы и обладают современными средствами связи и разведки. Исследование вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы показало, что они способны работать в автономном режиме до пяти дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом, также российские военнослужащие отбросили украинские силы на пять километров от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ.

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    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    20 декабря 2024, 14:35 • Новости дня
    Макаревич лишился имущества в России

    У иноагента Макаревича не осталось имущества и бизнес-интересов в России

    Макаревич лишился имущества в России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России, сообщает его представитель Антон Чернин.

    Как передает РБК, представитель Макаревича сообщил, что у музыканта полностью отсутствуют бизнес-интересы и имущество в России.

    Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», был внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

    Ранее стало известно, что ООО «Философия ненасилия» Макаревича будет исключено из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.

    Напомним, Московский городской суд подтвердил, что Макаревичу назначили штраф в 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях в сентябре 2022 года.

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    20 декабря 2024, 14:57 • Новости дня
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Верховной рады Украины почти в полном составе пропустили заседание после ударов ВС России по пункту управления СБУ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко, на заседание явилось всего 10% депутатов, передает «Российская газета».

    «Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», – с иронией написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    В пятницу очевидцы сообщили, что в Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала. По информации Минобороны России, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области.

    Напомним, предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

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    19 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

    ДУМ России разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

    ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий, включая справедливое отношение ко всем женам и уведомление о намерении заключить новый брак.

    Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам в стране вступать в до четырех религиозных браков, передает РИА Новости.

    Заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что такое решение возможно только при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Решение приняли на расширенном заседании совета, где обсуждались вопросы многоженства.

    По словам Аляутдинова, мужчина может заключить второй, третий или четвертый религиозный брак в случаях, когда супруга неспособна к деторождению по состоянию здоровья из-за окончания репродуктивного возраста или по иным объективным причинам. Также учитываются случаи сексуальной несовместимости или нежелание женщины рожать детей. Основными условиями для многоженства являются равноценное материальное обеспечение всех жен и предоставление каждой из них отдельного жилья.

    Муфтий также отметил, что мужчина обязан сообщить своей первой жене о намерении заключить новый брак. Если вторая жена не была информирована о существовании первой и не готова смириться с этой ситуацией, она вправе требовать расторжения никаха. Кроме того, мужчина должен будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание при заключении нового религиозного брака.

    Аляутдинов подчеркнул, что положения фетвы не заменяют семейное законодательство России, признающее лишь один брак, оформленный в органах ЗАГС. Однако, поскольку полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, необходимо урегулировать права женщин в таких браках. Муфтий добавил, что богословское заключение поможет женщинам, состоящим только в религиозном браке, сохранить свои права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году в Одинцове мужчина избил свою супругу, находящуюся на пятом месяце беременности, из-за ее несогласия с наличием второй жены, и пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

    В 2021 году совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России предлагал запретить практику многоженства и заключение повторных религиозных браков, если это нарушает права женщин и принципы равноправия, а рычагов воздействия на супруга нет. Тогда же отмечалось, что многоженство присутствует в российских регионах с преобладанием мусульманского населения – в Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии и других субъектах. При этом практика получает «все большее распространение».

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    19 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    На российском фондовом рынке сменился лидер

    «Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации на бирже

    На российском фондовом рынке сменился лидер
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Акции «Роснефти» на Московской бирже выросли до 505,1 руб., что увеличило капитализацию компании до 5,35 трлн руб., обогнав Сбербанк и сделав ее лидером фондового рынка России.

    Акции «Роснефти» на Московской бирже достигли уровня 505,1 руб. за бумагу к 20:50 мск. Это привело к увеличению общей капитализации компании до 5,35 трлн руб., что позволило ей обогнать Сбербанк и стать лидером российского фондового рынка, передает ТАСС.

    За последний месяц ценные бумаги «Роснефти» выросли примерно на 12,4%, а в четверг их стоимость увеличилась на 3,57%, достигнув 505,1 руб. за акцию. В это время обыкновенные акции Сбербанка торговались на уровне 229,53 руб., а привилегированные – на уровне 230 руб. за акцию, что обеспечивало банку капитализацию в 5,18 трлн руб.

    «Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке. В топ-5 также входят «Лукойл» с капитализацией 4,4 трлн руб., «Газпром нефть» с 2,6 трлн руб. и «Газпром» с 2,5 трлн руб. на 19 декабря.

    В ноябре Forbes назвал Газпром лидером инвестиций в России. По его данным, Газпром возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по объему инвестиций в 2023 году, вложив 2,5 трлн рублей. На втором месте после Газпрома оказалась «Роснефть» с инвестициями в 1,3 трлн рублей, а тройку лидеров замкнули РЖД, увеличившие расходы до 1,26 трлн рублей.

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    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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