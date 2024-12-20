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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»
    Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    России потребовались 400 тысяч строителей
    Российские войска освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
    Для ВСМ Москва – Адлер предусмотрели входы в Махачкалу и Грозный
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
    Совфед одобрил увеличение штрафов для грузовиков и пьяных водителей
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    20 комментариев
    20 декабря 2024, 14:51 • Новости дня

    Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу присутствовали на церемонии прощания с начальником войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.

    Церемония состоялась в пятницу на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию, которую также посетили заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

    Кроме того, венки направили помощник президента Алексей Дюмин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты Государственной думы, коллективы различных министерств и ведомств.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Накануне Басманный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования из-за гибели генерала.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (7)
    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию

    Израильский эксперт Ципис назвал возможную переброску российских сил из Сирии в Ливию мудрым и логичным шагом

    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Передислокация российских сил и вооружения из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее издание WSJ сообщило о якобы вывозе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию.

    «Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент. Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании сил не означает, что российской стороне не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. «Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно», – пояснил он.

    Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. «Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов», – уточнил эксперт. По его оценкам, на «разматывание этого клубка противоречий» в Арабской республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, «не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр».

    Ципис напомнил, что в Ливии продолжается гражданская война, и Халифа Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО. Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада.

    По мнению эксперта, Россия могла бы перебросить свои силы в Триполи и Бенгази. «Это два центральных города Ливии. Я думаю, военные базы рядом с ними могут быть предоставлены в распоряжение России. И это будет гостеприимный прием, поскольку в стране понимают, что Москва, не бросив Башара Асада, способна помочь и ливийскому руководству», – подчеркнул он.

    Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. «В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой», – заключил Ципис.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада.

    По информации источников WSJ, российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой.

    Как указывает газета, в настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Аналитики издания обратили внимание на то, что грузовой борт МЧС России дважды за неделю останавливался в Восточной Ливии по пути в Мали. При этом, как уточняет издание, Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) о будущем своих баз в Сирии. 

    WSJ напоминает, что Россия уже имеет присутствие в Ливии. В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук, а в последнем Москва рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Однако аналитики полагают, что базы в Ливии не компенсируют полностью российской стороне «утрату Сирии».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. В группировке ХТШ заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    Между тем в Евросоюзе сообщили о намерении поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с Арабской республикой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать.

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    19 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны «Группы семи» (G7) рассматривают снижение ценового порога на российскую нефть до 40 долларов за баррель или полный запрет на ее транспортировку и страхование, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

    Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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    19 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что перевел свои вклады из Сбера в банк «Россия» после введения санкций, подчеркнув, что это было сделано демонстративно.

    «Изначально у меня был вклад в Сбере. Потом, когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют», – сказал Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о наличии у него банковских вкладов.

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    19 декабря 2024, 15:17 • Новости дня
    Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет
    Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к российским властям, заявил президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о замедлении работы видеосервиса.

    Компания Google, которой принадлежит YouTube, практически прекратила или сократила финансирование юридических лиц в России из-за введенных Западом санкций, сократила поставку сюда соответствующей техники, таким образом создав для себя определенные проблемы, пояснил Путин. Он также указал на несоблюдение Google и YouTube требований российского законодательства.

    «YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в Сети, а именно, не должны использовать и злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств», – сказал российский лидер.

    Путин также посетовал на западные поисковые системы, где «вместо культуры и музыки вылезает пропаганда», а имена российских артистов изымаются, передает ТАСС.

    «В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему, музыку, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, являются пропагандой какой-то политической платформы, – отметил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. – Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации».

    Если Google и YouTube изменят контур работы, то никаких проблем у них не будет, добавил глава государства.

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    19 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Список документов для приема в российские школы детей мигрантов будет изменен

    Минпросвещения решило изменить список документов для приема в школы детей мигрантов

    Список документов для приема в российские школы детей мигрантов будет изменен
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов, сообщили в ведомстве.

    Ведомство рассматривает изменение перечня документов, необходимых для зачисления детей мигрантов в школы, передает ТАСС.

    В Минпросвещения также сообщили, что дети мигрантов смогут пройти тестирование на знание русского языка на бесплатной основе. Тестирование будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

    Ранее комитет Совета Федерации одобрил законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и рекомендовал принять его на пленарном заседании 20 декабря.

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

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    20 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    @ Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации замороженных российских активов, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    По его словам, Евросоюзу следует внимательно изучить возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, передает РИА «Новости».

    Домбровскис подчеркнул, что любые действия в этом направлении должны быть юридически обоснованными, чтобы они могли выдержать потенциальное судебное рассмотрение.

    Он также отметил важность минимизации рисков для финансовой стабильности Европы.

    «Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы», – заявил Домбровскис, добавив, что изначально были опасения касательно влияния этой меры на финансовую стабильность и евро, но эти риски не материализовались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Известно, что ЕС рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

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    19 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение
    Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбанову, который подозревается в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерала Игоря Кириллова, предъявлено обвинение.

    Курбанов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

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    19 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу приговорили к 21 году колонии за терроризм

    Суд приговорил экс-сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году колонии за содействие терроризму

    Tекст: Евгения Караваева

    Суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году лишения свободы за оказание содействия террористической деятельности.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, передает ТАСС.

    Женщину признали виновной в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. «Признать виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на один год и восемь месяцев», – сказали в суде.

    Сообщника преступницы Холодкова суд приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, также в Белгородской области житель приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

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    19 декабря 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин объяснил риски длительного перемирия с украинским режимом

    Путин: Нам нужно не перемирие, нам нужен мир

    Путин объяснил риски длительного перемирия с украинским режимом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, укреплением личного состава, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

    «Стоит остановиться на неделю, это значит дать противнику возможность закрепиться на этих позициях, дать возможность передохнуть, получить необходимое оборудование, боеприпасы», – сказал Путин. Он подчеркнул, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России.

    Путин указал на истощение боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ. Российская армия идет вперед, не давая украинским силам закрепиться на тех позициях, на которые отходят, отметил российский лидер. «В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет», – сказал он.

    Он также обратил внимание на методы мобилизации на Украине. «Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают. Но собак бродячих хотя бы привозят в гостиницы для бродячих животных, а потом стараются их раздать по семьям, а здесь просто под пули бросают. Нет времени на подготовку», – указал Путин.

    Он также прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине. Российский лидер назвал их искренними попытками поиска решения конфликта.

    «На наш взгляд, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон – ни Украине, ни России. Делается это такими нейтральными странами, которые не вмешиваются в конфликт, как, например, делают это западные государства, которые фактически воюют с нами руками украинцев», – сказал он.

    Кроме того, Путин сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие на Украине на несколько дней, но глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от него.

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    19 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Губернатор Калужской области пообещал гражданство жителю из Германии

    Лев Дейбель из Германии, проживающий в Калужской области, получит гражданство РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Лев Дейбель, переехавший из Германии в Калужскую область, гарантированно получит российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину, заявил губернатор Владислав Шапша.

    Лев Дейбель, житель Тарусы Калужской области, переехавший из Германии, получит российское гражданство, заверил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

    Шапша сообщил, что на пути к обретению гражданства препятствий нет, и Дейбель уже получил консультации в миграционной службе, передает РИА «Новости».

    Лев Дейбель обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в процессе получения гражданства после переезда. Губернатор Шапша подтвердил, что Дейбель уже обладает видом на жительство с 2020 года и остается лишь донести необходимые документы для завершения процедуры.

    Трансляция прямой линии совмещенной с пресс-конференцией президента России идет на сайте газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным». ГУ МВД оказывает содействие в этом вопросе, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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    20 декабря 2024, 07:35 • Новости дня
    Киев признал повреждение склада из-за работы ПВО

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины, обломки упали в Деснянском районе.

    Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве, передает РИА «Новости».

    Обломки, образовавшиеся в результате работы ПВО, упали в Деснянском районе Киева. В результате этого фасад складского помещения получил незначительные повреждения.

    В ночь на пятницу в Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога, произошел взрыв в Кривом Роге. Позднее сирены воздушной тревоги сработали еще в семи регионах.

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    19 декабря 2024, 16:37 • Новости дня
    Белгородец получил 20 лет за шпионаж и подготовку диверсии против России

    Белгородец получил 20 лет за помощь СБУ и планирование подрыва российской техники

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области житель осужден на 20 лет за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

    Суд Белгородской области приговорил уроженца Украины к 20 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Установлено, что 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района по собственной инициативе связался с дежурной службой СБУ. Разговор с ним продолжил сотрудник УФСБ, выдававший себя за представителя спецслужбы Украины. Злоумышленник передал данные о расположении российских ПВО и заявил о намерении уничтожить комплекс «Панцирь», попросив для этого гранатомет.

    Российские силовики подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты. После изъятия муляжа из тайника в лесу преступника задержали. Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к диверсии.

    Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Государственной думы поддержал ужесточение наказания за государственную измену и сотрудничество против России, а суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте, включая поджог в филиале благотворительной организации.

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