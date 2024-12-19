Мирзиеев осудил убийство генерала Кириллова, в котором обвинен гражданин Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Мирзиеевым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Узбекистана подчеркнул, что его страна решительно осуждает этот подлый террористический акт, и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между спецслужбами Узбекистана и России в области противодействия терроризму.

В ходе разговора Мирзиеев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.