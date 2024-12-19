Гражданин Узбекистана арестован по делу об убийстве генерала Кириллова

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей об аресте Ахмаджона Курбонова. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбанову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение.

Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.