Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Гражданин Узбекистана арестован по делу об убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова по обвинению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его адъютанта.
Как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей об аресте Ахмаджона Курбонова. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбанову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение.
Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.