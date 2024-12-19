Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили на место теракта для проверки показаний

Tекст: Мария Иванова

Следственные органы приступили к действиям на месте убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщает ТАСС. Предполагаемого исполнителя доставили на место взрыва, чтобы проверить его показания. Это мероприятие проводится под усиленной охраной, территория двора, где произошел теракт, оцеплена.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что основной целью следственных действий является проверка свидетельских показаний, предоставленных предполагаемым исполнителем. Это стандартная процедура в рамках расследования, направленная на установление точных обстоятельств преступления.

Дальнейшие детали по ходу расследования пока не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

Между тем западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины.