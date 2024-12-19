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NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.
По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.
Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.
Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.
«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.