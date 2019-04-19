Американцы увидели искаженную картину экономики России

Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае?

Одним из «шокирующих» фактов называются российские резервные фонды в размере 460 млрд долларов (притом что внешний долг России составляет 29% от ВВП). Для американцев такой расклад действительно непривычен.

«У США огромный внешний долг и резервные фонды меньше российских в несколько раз: 126 млрд долларов против 460 млрд. Поэтому, говоря об американской экономике, нередко используют понятие «мыльный пузырь», – говорит управляющий партнер «2К» Тамара Касьянова.

«При определении возможности страны реагировать на внешние торговые шоки резервы принято сравнивать с импортом и внешним долгом страны. Наши покрывают 17 месяцев импорта или весь внешний долг страны целиком. По показателям покрытия мы входим в Топ-10 экономик мира, а из крупных – в Топ-5», – говорит заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Впрочем, развитым странам не всегда нужно копить большие ресурсы. Для чего их копят? Например, чтобы управлять курсом собственной валюты. И, конечно, резервы копят экспортеры сырья, как Россия, Норвегия или ОАЭ, чтобы в период падения сырьевых цен и резкого оттока капитала защитить свою экономику от резкого падения.

Низкий госдолг – это вообще мечта многих развитых стран. «Постоянно растущий госдолг – это головная боль США, они уже давно и безуспешно пытаются его сдержать», – указывает Касьянова. У Японии госдолг уже 300% к ВВП, у Китая – 250% ВВП, у США – 100% ВВП и превысил астрономические 22 трлн долларов. Собственно, в последние 20 лет большинство развитых стран существенно наращивали свои долги.

В отличие от России, американцы привыкли жить в кредит, но в силу гегемонии доллара они даже с рекордным госдолгом все равно способны привлечь огромные инвестиции и наращивать объемы своей экономики. У России так не получится. Поэтому ей нужна стабильность и устойчивость, которую Москва в прямом смысле выгрызает. Оборотной стороной медали является низкий рост экономики.

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Профицит бюджета и отсутствие больших долгов являются защитой от возможного введения новых санкций против России, говорил глава Минфина. «Странно видеть удивление со стороны США по поводу высокого уровня резервных фондов в России. Соединенными Штатами проводится работа по дестабилизации экономики России с помощью введения санкций. Страна, по сути, аккумулирует силы. В подобной обстановке мы не можем позволить себе так же вальяжно жить, как США», – удивляется Ирина Ланис из компании «ФинИст».

Сюрприз американцам преподнес и российский рубль, потерявший с 2014 по 2017 год половину своей стоимости. Для россиян это вряд ли шокирующий факт. Падение рубля вслед за снижением цены на нефть – обычное явление, с которым живут все экспортеры природных ресурсов. Однако как только санкционные риски отступили, а нефть пошла в гору, российский рубль сразу стал самой быстрорастущей валютой в мире.

Также авторы Business Insider удивляются, что за последние три года средняя зарплата в России выросла в полтора раза. Так, если в 2016 году она в пересчете на валюту составляла 437 долларов, то в 2019 году достигла отметки в 670 долларов. Американцев удивляет тот факт, что зарплаты могут так быстро расти, да еще в стране, которая находится под санкциями США и зависит от экспорта подешевевшей нефти.

«Для внешнего наблюдателя быстрые колебания валютного курса часто искажают картину происходящего в стране. Отсюда, например, заявления про то, что «экономика России разорвана в клочья», так как долларовый эквивалент ВВП упал в 2015 году более чем на 30%. Хотя если измерять в реальном выражении, то это соответствует максимум минус 3%. Удивление относительно динамики заработных плат из этой же серии», – говорит Куликов.

«В номинале средняя заработная плата в России выросла с 2016 года на 18%, а в реальном выражении – на 10% (речь только о белых зарплатах). Впрочем, по меркам развитых стран это уже достаточно быстро. В США, для сравнения, за тот же период – рост чуть более 3%», – объясняет эксперт АКРА.

Между тем россиян тоже, скорее всего, удивит столь высокий рост зарплат. Потому что на росте их благосостояния это сильно не сказывается.

Более реальную картину благосостояния россиян показывает не рост заработной платы, который может быть обеспечен индексацией зарплат госслужащих, а реальные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). И здесь ситуация не столь радужная. По оценке НИУ ВШЭ, с 2014 по 2017 год реальные располагаемые денежные доходы населения находились в зоне хронической рецессии, а в 2018 году наблюдалась стагнация. 2019 год может стать пятым подряд годом снижения реальных доходов населения. В апреле реальные зарплаты, например, выросли лишь на 1,1% (по оценке Минэкономразвития).

Еще один шокировавший американцев факт заключается в том, что 13% россиян живут за чертой бедности. И это в то время, как Москва возглавляет мировой рейтинг городов с наибольшим числом жителей-миллиардеров, заработавших состояние в «лихие 90-е».

Богачи, заработавшие свои миллионы благодаря хаосу 90-х, – это уже российская история. При этом в РФ стали появляться олигархи, которые потом и кровью заработали свои миллиарды. Появляется новый класс предпринимателей. Это и краснодарский «Магнит» во главе с Сергеем Галицким, и мало кому известные до недавнего времени братья Игорь и Дмитрий Бухмановы, которые сколотили состояние в 2,8 млрд долларов на разработке компьютерных игр. Имущественное неравенство и расслоение общества – вовсе не уникальное состояние России.

«Смотреть на число миллиардеров в одной только Москве смысла нет, это государство в государстве. По числу миллиардеров Россия на пятом месте, а на первом – США», – отмечает Касьянова. Богатые и бедные есть везде. Другое дело, что количество бедных в России не устраивает никого – ни самих бедных, ни правительство РФ, которое ищет новые способы поддержки особо нуждающихся.

«Понятие бедности отличается от страны к стране. И растущее имущественное разделение – общемировой тренд: бедные беднеют, богатые богатеют. Но российские бедные беднее американских», – отмечает Касьянова. К тому же в США проживает более чем в два раза больше людей, чем в России. В России, по словам Дмитрия Медведева, 19 млн бедных людей. Неофициально некоторые называют оценку в 35 млн бедняков.

В богатой Америке ситуация немногим лучше: только по официальным данным ООН, в США около 40 млн человек живут за чертой бедности, из них 18,5 млн – в крайней нищете. По меркам ООН, абсолютный уровень нищеты – это доход человека в два доллара в день и ниже. Это примерно 140 рублей в день, или 4200 рублей в месяц.

«У нас учителя и младший медицинский персонал получают в регионах по 8000 рублей в месяц, то есть очень близко к порогу ООН. Социальное неравенство за последние годы в России действительно стало одной из острых проблем. Помимо традиционных коррупции и кумовства, катализатором этого процесса является плоская шкала подоходного налога, которая не позволяет государству эффективно перераспределять финансы в пользу малоимущих, как это происходит в странах Запада», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Президент Путин поставил задачу сократить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году, то есть с 13,2% в 2017 году до 6,6%. Задача нетривиальная, учитывая, что в последние пять лет реальные доходы населения снижаются. С другой стороны, за 18 лет уровень бедности удалось снизить в 2,3 раза. Получится ли сделать это быстрее?

Минтруд посчитал, что количество бедных должно сократиться благодаря индексациям выплат, увеличению страховых пенсий выше уровня инфляции, повышению минимальных зарплат и заключению социальных контрактов с малоимущими. Последнее означает, что семья получает деньги (в среднем 36,8 тыс. рублей) при условии устройства на работу, переобучения или открытия собственного дела. Через год после заключения такого договора из-за черты бедности выходит 50% семей. А подписать такие соцконтракты предполагается с 6,7 млн человек из 19 млн малоимущих.

В значительной степени сокращение бедности достигается за счет экономического роста: по этой причине бедность сократится до 9,9% к 2024 году, полагают эксперты ВШЭ. Выплата пособия на первого ребенка позволит сократить долю бедного населения к 2024 году еще на 0,04 п.п., а предоставление пособий на третьего и каждого из последующих детей приведет к снижению бедности на 0,02 п.п. Эффект от поддержки женской занятости (в форме открытия групп дошкольного образования) будет минимален: всего 0,01 п.п. к 2024 году. Для двукратного снижения уровня бедности этого будет недостаточно. Поэтому необходимы дополнительные меры.