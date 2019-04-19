Американцы увидели искаженную картину экономики России

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
Разделы

Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти
            Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатовВ Сети назвали итоги дебатов «олимпийским котлом» для ПорошенкоСможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти?Разрыв с Россией привел Украину в третий мир
            Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутниковБывший президент США пошел наперекор всей американской элитеМиллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из РоссииМинск обвинил посла России в разрушении отношений двух стран
            Немецкий депутат предложил направлять сирийских беженцев в КрымГлавный нейрохирург Минздрава высказался о диагнозах БыковаВолкер: США пришли на Украину надолгоНазвана неожиданная версия о причине пожара в Нотр-Даме

            полет в венесуэлу


            Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

            «живой организм»


            Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

            светская жизнь


            Отец Децла рассказал о депрессии артиста и его постоянных ссорах с женой

            Видео

            громкое дело


            Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

            вопросы чести


            Почему отношения с Эстонией важны для России

            поставки нефти и угля


            Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

            война в ливии


            Проиграл ли «пророссийский фельдмаршал» битву за Триполи

            корабль тонет, крысы бегут


            Команда Порошенко приготовилась к бегству

            Российский автопром


            Антон Любич: Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            История войны


            Алексей Колобродов: Несвоевременный роман, который очень вовремя

            Дорога в ад


            Сергей Худиев: Транс-активисты вплотную принялись за детей

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            Американцы увидели искаженную картину экономики России

            Российская экономика шокировала американских журналистов    19 апреля 2019, 21:05
            Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае?

            Одним из «шокирующих» фактов называются российские резервные фонды в размере 460 млрд долларов (притом что внешний долг России составляет 29% от ВВП). Для американцев такой расклад действительно непривычен.

            «У США огромный внешний долг и резервные фонды меньше российских в несколько раз: 126 млрд долларов против 460 млрд. Поэтому, говоря об американской экономике, нередко используют понятие «мыльный пузырь», – говорит управляющий партнер «2К» Тамара Касьянова.

            «При определении возможности страны реагировать на внешние торговые шоки резервы принято сравнивать с импортом и внешним долгом страны. Наши покрывают 17 месяцев импорта или весь внешний долг страны целиком. По показателям покрытия мы входим в Топ-10 экономик мира, а из крупных – в Топ-5», – говорит заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

            Впрочем, развитым странам не всегда нужно копить большие ресурсы. Для чего их копят? Например, чтобы управлять курсом собственной валюты. И, конечно, резервы копят экспортеры сырья, как Россия, Норвегия или ОАЭ, чтобы в период падения сырьевых цен и резкого оттока капитала защитить свою экономику от резкого падения.

            Низкий госдолг – это вообще мечта многих развитых стран. «Постоянно растущий госдолг – это головная боль США, они уже давно и безуспешно пытаются его сдержать», – указывает Касьянова. У Японии госдолг уже 300% к ВВП, у Китая – 250% ВВП, у США – 100% ВВП и превысил астрономические 22 трлн долларов. Собственно, в последние 20 лет большинство развитых стран существенно наращивали свои долги.

            В отличие от России, американцы привыкли жить в кредит, но в силу гегемонии доллара они даже с рекордным госдолгом все равно способны привлечь огромные инвестиции и наращивать объемы своей экономики. У России так не получится. Поэтому ей нужна стабильность и устойчивость, которую Москва в прямом смысле выгрызает. Оборотной стороной медали является низкий рост экономики.

            Профицит бюджета и отсутствие больших долгов являются защитой от возможного введения новых санкций против России, говорил глава Минфина. «Странно видеть удивление со стороны США по поводу высокого уровня резервных фондов в России. Соединенными Штатами проводится работа по дестабилизации экономики России с помощью введения санкций. Страна, по сути, аккумулирует силы. В подобной обстановке мы не можем позволить себе так же вальяжно жить, как США», – удивляется Ирина Ланис из компании «ФинИст».

            Сюрприз американцам преподнес и российский рубль, потерявший с 2014 по 2017 год половину своей стоимости. Для россиян это вряд ли шокирующий факт. Падение рубля вслед за снижением цены на нефть – обычное явление, с которым живут все экспортеры природных ресурсов. Однако как только санкционные риски отступили, а нефть пошла в гору, российский рубль сразу стал самой быстрорастущей валютой в мире.

            Также авторы Business Insider удивляются, что за последние три года средняя зарплата в России выросла в полтора раза. Так, если в 2016 году она в пересчете на валюту составляла 437 долларов, то в 2019 году достигла отметки в 670 долларов. Американцев удивляет тот факт, что зарплаты могут так быстро расти, да еще в стране, которая находится под санкциями США и зависит от экспорта подешевевшей нефти.

            «Для внешнего наблюдателя быстрые колебания валютного курса часто искажают картину происходящего в стране. Отсюда, например, заявления про то, что «экономика России разорвана в клочья», так как долларовый эквивалент ВВП упал в 2015 году более чем на 30%. Хотя если измерять в реальном выражении, то это соответствует максимум минус 3%. Удивление относительно динамики заработных плат из этой же серии», – говорит Куликов.

            «В номинале средняя заработная плата в России выросла с 2016 года на 18%, а в реальном выражении – на 10% (речь только о белых зарплатах). Впрочем, по меркам развитых стран это уже достаточно быстро. В США, для сравнения, за тот же период – рост чуть более 3%», – объясняет эксперт АКРА.

            Между тем россиян тоже, скорее всего, удивит столь высокий рост зарплат. Потому что на росте их благосостояния это сильно не сказывается.

            Более реальную картину благосостояния россиян показывает не рост заработной платы, который может быть обеспечен индексацией зарплат госслужащих, а реальные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). И здесь ситуация не столь радужная. По оценке НИУ ВШЭ, с 2014 по 2017 год реальные располагаемые денежные доходы населения находились в зоне хронической рецессии, а в 2018 году наблюдалась стагнация. 2019 год может стать пятым подряд годом снижения реальных доходов населения. В апреле реальные зарплаты, например, выросли лишь на 1,1% (по оценке Минэкономразвития).

            Еще один шокировавший американцев факт заключается в том, что 13% россиян живут за чертой бедности. И это в то время, как Москва возглавляет мировой рейтинг городов с наибольшим числом жителей-миллиардеров, заработавших состояние в «лихие 90-е».

            Богачи, заработавшие свои миллионы благодаря хаосу 90-х, – это уже российская история. При этом в РФ стали появляться олигархи, которые потом и кровью заработали свои миллиарды. Появляется новый класс предпринимателей. Это и краснодарский «Магнит» во главе с Сергеем Галицким, и мало кому известные до недавнего времени братья Игорь и Дмитрий Бухмановы, которые сколотили состояние в 2,8 млрд долларов на разработке компьютерных игр. Имущественное неравенство и расслоение общества – вовсе не уникальное состояние России.

            «Смотреть на число миллиардеров в одной только Москве смысла нет, это государство в государстве. По числу миллиардеров Россия на пятом месте, а на первом – США», – отмечает Касьянова. Богатые и бедные есть везде. Другое дело, что количество бедных в России не устраивает никого – ни самих бедных, ни правительство РФ, которое ищет новые способы поддержки особо нуждающихся.

            «Понятие бедности отличается от страны к стране. И растущее имущественное разделение – общемировой тренд: бедные беднеют, богатые богатеют. Но российские бедные беднее американских», – отмечает Касьянова. К тому же в США проживает более чем в два раза больше людей, чем в России. В России, по словам Дмитрия Медведева, 19 млн бедных людей. Неофициально некоторые называют оценку в 35 млн бедняков.

            В богатой Америке ситуация немногим лучше: только по официальным данным ООН, в США около 40 млн человек живут за чертой бедности, из них 18,5 млн – в крайней нищете. По меркам ООН, абсолютный уровень нищеты – это доход человека в два доллара в день и ниже. Это примерно 140 рублей в день, или 4200 рублей в месяц.

            «У нас учителя и младший медицинский персонал получают в регионах по 8000 рублей в месяц, то есть очень близко к порогу ООН. Социальное неравенство за последние годы в России действительно стало одной из острых проблем. Помимо традиционных коррупции и кумовства, катализатором этого процесса является плоская шкала подоходного налога, которая не позволяет государству эффективно перераспределять финансы в пользу малоимущих, как это происходит в странах Запада», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

            Президент Путин поставил задачу сократить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году, то есть с 13,2% в 2017 году до 6,6%. Задача нетривиальная, учитывая, что в последние пять лет реальные доходы населения снижаются. С другой стороны, за 18 лет уровень бедности удалось снизить в 2,3 раза. Получится ли сделать это быстрее?

            Минтруд посчитал, что количество бедных должно сократиться благодаря индексациям выплат, увеличению страховых пенсий выше уровня инфляции, повышению минимальных зарплат и заключению социальных контрактов с малоимущими. Последнее означает, что семья получает деньги (в среднем 36,8 тыс. рублей) при условии устройства на работу, переобучения или открытия собственного дела. Через год после заключения такого договора из-за черты бедности выходит 50% семей. А подписать такие соцконтракты предполагается с 6,7 млн человек из 19 млн малоимущих.

            В значительной степени сокращение бедности достигается за счет экономического роста: по этой причине бедность сократится до 9,9% к 2024 году, полагают эксперты ВШЭ. Выплата пособия на первого ребенка позволит сократить долю бедного населения к 2024 году еще на 0,04 п.п., а предоставление пособий на третьего и каждого из последующих детей приведет к снижению бедности на 0,02 п.п. Эффект от поддержки женской занятости (в форме открытия групп дошкольного образования) будет минимален: всего 0,01 п.п. к 2024 году. Для двукратного снижения уровня бедности этого будет недостаточно. Поэтому необходимы дополнительные меры.



             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............