Почему россияне стали больше тратить

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

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Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...

Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

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Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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            Почему россияне стали больше тратить

            Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесов   13 марта 2019, 19:40
            Фото: Максим Григорьев/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?

            Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2019 года увеличился на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем и составил 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

            Средний чек в феврале в различные годы вел себя по-разному. Так, в 2015–2016 годы он по сравнению с январем снижался, в 2017–2018 годы – повышался, однако рост не превышал 1%. Теперь же показатель достиг рекорда.

            Неужели России удалось преодолеть кризис потребления и можно говорить о росте потребительского спроса? Сбербанк, например, указывал на то, что россияне еще в прошлом году стали больше тратить по картам в рознице – на рестораны фастфуда и продукты питания.

            Президент «Ромира» Андрей Милехин считает, что рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса. «Цены выросли прежде всего на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев», – добавил Милехин.

            Опрошенные эксперты полагают, что россияне стали тратить больше в магазинах не потому, что стали больше зарабатывать, а скорее в силу продолжения реализации эффекта от повышения НДС, которое отразилось в ценах и инфляции. «Розница в феврале, вероятно, продолжает перестраивать структуру цен на продукты массового потребления, что приводит к увеличению размера среднего чека», – говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

            «В феврале 2019 года инфляция выросла до 0,4%, хотя в 2017-м и 2016 году в феврале она редко превышала 0,2%. При этом на продовольственные товары цены в феврале поднялись вообще на 0,8%, хотя до этого два года подряд рост цен на продовольствие составлял 0,2-0,3%», – указывает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

            И предпосылок для того, чтобы говорить о росте покупательской способности населения и активизации потребительского спроса, к сожалению, не видно. Реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться, поэтому, скорее всего, их расходы направлены на удовлетворение в первую очередь главных нужд.

            «Фактически можно говорить, что структура потребления граждан уже сместилась в сторону отказа от покупок предметов роскоши, деликатесов и т.д. Данные ИнФОМ свидетельствуют о достаточно низких оценках благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок. На сегодняшний день потребительская корзина, вероятно, включает в себя товары, необходимые для поддержания условно комфортного уровня жизни, что не позволяет отказаться даже от части таких покупок в условиях ценового роста», – считает Покатович. В январе только 19% опрошенных заявили, что сейчас на рынке хороший момент для совершения крупных покупок, тогда как в ноябре, например, так считала четверть опрошенных, то есть каждый четвертый.

            Причем именно на продукты питания население стало тратить больше, чем годом ранее, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Так, согласно данным «Ромира», доля продуктов в общих расходах выросла до 54% в феврале по сравнению с 50% в декабре. При этом общие траты за год выросли на 7,2%, что существенно выше официальной статистики по инфляции от Росстата в 4,2%.

            «В целом ситуация в начале года ухудшилась: несмотря на двойное повышение ключевой ставки Центробанком в 2018 году полностью устранить последствия повышения НДС не удалось. В итоге мы имеем дело с ситуацией, где, с одной стороны, регулятор говорит о достаточно низких показателях инфляции, которая находится на нижней границе ожиданий в 5%, и сигнализирует о возможном снижении ключевой ставки. Тогда как, с другой, экономическая картина в стране явно складывается не самым лучшим образом: настоящий рост цен в несколько раз опережает официальные расчеты Росстата, а реальные доходы стагнируют», – считает Николаев.

            По оценке НИУ ВШЭ, с 2014-й по 2017 год реальные располагаемые денежные доходы населения находились в зоне хронической рецессии, а в 2018 году наблюдалась стагнация доходов. Причем рост розничной торговли в прошлом году на 2,6% – это предел для уровня сегодняшних доходов населения. К слову, лучше росли продажи не продуктов питания, а непродовольственных товаров. Но объяснение здесь простое: активизировались кредитные продукты в магазинах.

            «Практически все большая часть населения, особенно низкодоходного, переходит на «кредитную модель потребления». Однако в подобной модели есть серьезные скрытые риски», – предупреждают эксперты НИУ ВШЭ в своем докладе «Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в 2018 году». «Как свидетельствует экономическая история, чрезмерное заимствование, как правило, заканчивается скверно, независимо от того, кто занимает: человек, компания или страна. Всегда наступает час расплаты по долгам, а «мнимый» рост уровня жизни людей за счет потребительского кредитования ведет к формированию потребительской задолженности», – беспокоятся экономисты.

            Объем потребкредитов, как и объем задолженности населения, постоянно растет – это факт. Причем рост этих параметров – более чем на 20% – намного опережает рост доходов населения даже в номинальном выражении, не говоря уже о реальных.

            А чаще всего потребкредиты берут люди с невысокими доходами, которые пытаются удержать определенный уровень жизни. А это значит, что они легко могут столкнуться с трудностями при погашении кредитов. «Это, с одной стороны, увеличивает риск бедности и неравенства в доходах, с другой стороны, у них возникает усиленная мотивация к росту производительности своего труда и, соответственно, к переходу на более оплачиваемую работу», – считают экономисты НИУ ВШЭ.

            Последний опрос ФОМ показал, что большинство россиян (62%) считают свое материальное положение средним, при этом плохим его считает почти треть (27%), а вот хорошим – лишь 10% жителей России. Причем треть опрошенных заявили, что в последнее время их материальное положение ухудшилось. А об улучшении заявили только 6%. Большинство никаких изменений не почувствовали. В целом, согласно опросу, денег даже на еду не хватает каждому десятому, на покупку одежды – каждому четвертому, а на бытовую технику – каждому третьему опрошенному. Причем ситуация в селах и небольших городах сложней.

            Ожидания на будущее довольно прагматичные. На улучшение материального положения надеется 20% и почти столько же (22%) на это не надеются. Пессимистичных настроений стало больше. Но большинство – почти 40% – вообще не ждут никаких изменений.

            Роста потребительской активности в 2019 году эксперты тоже не ждут. Соснова считает, что эффект от повышения НДС достигнет своего пика в марте-апреле 2019 года и только потом инфляционные процессы замедлятся. Она прогнозирует ускорение роста среднего чека россиян за поход в магазин в марте и апреле на 1,5-2% в месяц.

            «Думаю, что ситуация в ближайшее время ухудшится. Во-первых, повышение НДС еще не успело затронуть все товары. Во-вторых, конъюнктура мировых рынков явно не располагает к укреплению курса рубля. Ну и наконец, в апреле заканчивается договоренность правительства с нефтяниками, которые сдерживали цены на бензин. Представители отрасли оценивают убытки за время действия соглашения в размере 55 млрд рублей – значит, в ближайшее время следует ожидать существенного роста цен на топливо. В таких условиях говорить об изменении в потребительском поведении совершенно не приходится», – говорит Николаев.


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