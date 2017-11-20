Место России в списке лучших стран мира стало предметом манипуляции

Американское издание U.S. News & World Report опубликовало очередной рейтинг «лучших стран мира». Россия заняла в нем достаточно высокое 26-е место, сделав шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Однако дьявол кроется в деталях, результаты изучения которых могут удивить многих. Рейтинг соединяет и предвзятость по отношению к России, и ряд объективных показателей.

Оценка каждой страны происходит по девяти основным критериям, среди которых «сила», «историческое наследие», «культурное влияние», «гражданственность», «предприимчивость», «качество жизни», «открытость для бизнеса». Кроме того, учтены два таких сложно переводимых на русский язык параметра, как movers (дословный перевод – «движущая сила», «источник энергии», по сути – «перспективные экономики») и adventure (дословно – «приключение», по смыслу – «туристическая привлекательность»).

Каждый из критериев делится на подразделы. К примеру, «сила» представляет собой сумму баллов по параметрам «сильная армия», «политическое влияние», «экономическое влияние» и «сильные международные союзы».

Критерии неравнозначны – самыми «ценными» являются «предприимчивость», составляющая 17,42% итогового результата, «качество жизни» (16,89%) и «культурное влияние» (12,93%). А вот «туристическая привлекательность» идет в самом конце, ее вклад в окончательную оценку всего 3,24%.

Таким образом, рейтинг американского издания заметно отличается от привычного ранжирования стран по ВВП на душу населения и качеству жизни. Он интегральный, но c довольно четкими параметрами. Единственное, что вызывает сомнение, – это персоны оценщиков. Утверждается, что всего было опрошено 21 117 человек из 36 стран. При этом 12 114 из них относятся к категории «информированные элиты», еще 6016 – люди, принимающие решения в бизнесе (эти общности частично пересекаются). Соответственно, при вполне объективной методике составления рейтинга оценки являются субъективными представлениями жителей 36 стран о собственном и других государствах мира.

Разобравшись с методологией, перейдем к результатам.

На первых трех местах рейтинга расположились Швейцария, Канада и Германия, которая вытеснила из прошлогодней тройки победителей Британию.

На эту тему

Первое место Швейцарии не вызывает вопросов. Действительно, эта страна является признанным лидером и в области политических прав (все важные вопросы решаются на референдуме), и в области предприимчивости (всем известны швейцарские банки и швейцарские часы), и по качеству жизни. При этом следует отметить, что ни по одной из категорий первое место Швейцария не заняла, ее лидерство в общем рейтинге – результат сочетания высоких результатов во всех сферах. В «гражданственности» ее опередила Норвегия, в «открытости для бизнеса» – Люксембург, в «предприимчивости» – Германия, Япония, США и Британия. А по качеству жизни Швейцария вообще оказалась только шестой – впереди нее Канада, Дания, Швеция, Норвегия и Австралия.

В разделе «историческое наследие» Швейцария лишь 27-я, а в «перспективных экономиках» – 28-я. Действительно, забравшись столь высоко, дальше расти становится проблематично.

Россия в рейтинге находится сразу после Индии – на 26-м месте, что на один пункт выше, чем в прошлом году. Причины, по которым второе по количеству населения в мире государство опередило крупнейшую по территории страну, легко объясняются при изучении деталей.

Индия занимает второе место (после ОАЭ) в разделе «перспективных экономик». У нее высокое шестое место в разделе «историческое наследие» (после Италии, Испании, Греции, Франции и Мексики). Индия стоит выше России и в разделе «качество жизни». Каждый, кто бывал в этой стране, наверняка удивится подобной оценке, ведь большинство индийцев живут крайне бедно. Однако, по мнению авторов исследования, дешевизна товаров в Индии делает их более доступными, чем в России.

Главный параметр, по которому Индия опережает Россию, – это доступность для бизнеса. Индия – 29-я, тогда как наша страна находится на последнем месте, пропустив вперед абсолютно всех участников рейтинга. В подразделе «бюрократия» у нас максимальные 10 баллов из 10, «коррупция» – 8,8. Возможно, этот результат покажется несправедливым (как и качество жизни в сравнении с Индией), но еще раз подчеркнем, что объективна в этом рейтинге только методика, а оценки субъективны. Так воспринимают нашу страну в мире, и эту ситуацию необходимо менять.

Зато в разделе «сила» нас опережают только США, причем авторы исследования не преминули выставить Россию милитаризованной страной, тратящей 5,4% ВВП на оборону. То, что США, тратящие 3,3%, в абсолютных цифрах выделяют гораздо больше средств, обходится молчанием.

В разделе «перспективные экономики» у нас тоже достаточно высокое восьмое место. Впереди нас, помимо вышеупомянутых ОАЭ и Индии, разместились Сингапур, Китай, Япония, Таиланд и Египет. Ниже – Бразилия и Израиль.

Кстати, Израиль, традиционно занимающий высокие места в разнообразных рейтингах, в данном исследовании лишь 30-й в общем списке. Наиболее странно выглядит низкое место страны, чьей (пусть и мало кем признанной) столицей является город трех религий Иерусалим, в разделе «историческое наследие». Объяснение этому неожиданное – участникам опроса не понравилась израильская кухня (0,6 балла из 10).

Страны бывшего СССР, за исключением России, также разместились в рейтинге довольно низко: Латвия (единственная из прибалтийских республик) – на 59-м месте, сразу за Кенией и Уругваем, Азербайджан – на 64-м месте, Украина – на 69-м, Казахстан – на 70-м (это, кстати, очередное подтверждение субъективности рейтинга, в котором благополучный мирный Казахстан ниже нищей воюющей Украины), Белоруссия – на 72-м месте.

Завершают список из 80 стран Сербия, Ангола и Алжир.

В чем-то составители рейтинга правы. Как мы отмечали, интегральное первое место Швейцарии не вызывает вопросов, лидерство Италии в «историческом наследии» выглядит объективно, а то, что Россия находится на втором месте после США в разделе «сила», также вполне объяснимо.

А вот последнее место нашей страны в «доступности для бизнеса», как и 78-е место в общем рейтинге столь нелюбимой в США Сербии, могут быть вызваны только предвзятостью и предрассудками.

Безусловно, России надо повышать свою привлекательность для бизнеса, бороться с бюрократизмом и коррупцией. Однако давно известно: хочешь занимать первые места в рейтингах – составляй их сам.