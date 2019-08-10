Fitch оценило идею инвестирования Фонда национального благосостояния в экономику

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило идею инвестирования части средств Фонда национального благосостояния во внутренние проекты России.

«Fitch прогнозирует, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7% ВВП в 2020 году», передает ТАСС.

«В настоящее время обсуждается возможность выделения части этих инвестиций для финансирования проектов в России. Базовое обоснование Fitch заключается в том, что масштаб этих внутренних инвестиций не сможет обратить вспять прогресс в плане повышения макроэкономической стабильности или снижения воздействия волатильности цен на нефть в экономике», – считают аналитики Fitch Ratings.

При этом там не исключили, что ФНБ «сможет диверсифицировать инвестиции в сторону более доходных, но менее ликвидных валютных активов за рубежом».

Ранее в кабмине предложили профинансировать российские газовые проекты из ФНБ.

Напомним, в начале августа МВФ призвал российские власти вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в «надежные зарубежные активы».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «ценности» советов МВФ и судьбе стран, которые к ним прислушиваются.