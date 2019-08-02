МВФ рассказал, куда России следует вкладывать средства Фонда национального благосостояния

Международный валютный фонд призвал российские власти вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в «надежные зарубежные активы».

В докладе МВФ говорится, что России «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы», передает ТАСС.

По мнению экспертов фонда, это позволит «защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики».

МВФ также посоветовал российским властям избегать дальнейших изменений в бюджетном правиле.

Кроме того, фонд сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,2%.

В докладе МВФ также говорится, что Банку России при дальнейшем росте розничного кредитования в России могут потребоваться новые меры по его сдерживанию, в дополнение к уже введенным повышенным коэффициентам риска на необеспеченные потребкредиты.

ЦБР рекомендуется продолжать ослабление денежно-кредитной политики, понижая ключевую ставку, сказано в докладе.

В мае Международный валютный фонд уже рекомендовал российским властям не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения российским ВВП уровня 7%.