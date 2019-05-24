МВФ дал совет России

Международный валютный фонд рекомендует российским властям не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения российским ВВП уровня 7%.

«Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», – говорится в документе, передает ТАСС.

В Фонде также спрогнозировали сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году. Кроме того, МВФ ожидает выхода инфляции в России на целевой уровень в 4% в начале 2020 года.

«В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая. Повышение НДС оказало более слабое, чем ожидалось, влияние на инфляцию. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 года, даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России», – отмечается в документе.

Объем российского Фонда национального благосостояния за апрель 2019 года сократился в рублевом выражении на 14 млрд рублей, до 3,814 трлн рублей, в долларах – на 175 млн долларов, до 58,963 млрд долларов, передает РИА «Новости». Также сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния на конец 2019 года достигнет 8,4 трлн рублей, что составит 8,1% к ВВП.