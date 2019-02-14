В кабмине допустили финансирование газовых проектов из ФНБ

Российские проекты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если иностранные инвесторы откажутся принимать участие из-за санкций, могут быть профинансированы за счет государства, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы для вложений в этот проект. Поэтому, если иностранцы откажутся, мы найдем ресурсы для его завершения», – заверил Силуанов, передает ТАСС.

Возможное включение проектов по СПГ в антироссийские санкции может быть вызвано желанием снизить конкуренцию, добавил он.

«Если говорить о новациях по санкциям – долг, финансовый сектор и СПГ. С тем, чтобы, наверное, снизить конкуренцию, наши партнеры так называемые решили не забыть и этот сектор своими санкциями», – пояснил первый вице-премьер.

Ранее СМИ сообщали, что сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против российских проектов СПГ за рубежом и госдолга России.