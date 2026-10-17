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Командование ВСУ приказывало убивать мирных жителей в ДНР
Пленный Колпак рассказал о приказе ВСУ расстреливать мирных жителей в Горняке
Бывший украинский солдат, добровольно перешедший на сторону России, рассказал, что командование 110-й бригады ВСУ приказывало уничтожать всех гражданских лиц, появляющихся рядом с их позициями в Донецкой народной республике.
Военнослужащий российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Колпак сообщил о преступных приказах украинского командования в 2024 году, передает РИА «Новости».
«Заслали нас на позицию, и звучит такой приказ: на перекрестке, если будет кто-то проходить, всех убивать», – заявил оператор дронов Александр, подчеркнув, что его группа отказалась выполнять распоряжение об убийстве мирных жителей.
Боец рассказал, что был мобилизован в Киевской области в 2024 году и изначально служил поваром в 152-й бригаде, после чего его прикомандировали к 110-й бригаде ВСУ. На первом боевом выходе в районе города Горняк он сдался в плен российским военным.
Отряд имени Максима Кривоноса сформирован осенью прошлого года из бывших украинских солдат, которые добровольно согласились перейти на сторону России. В настоящее время батальон выполняет боевые задачи на различных участках фронта в Донбассе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением удар ВСУ по медикам в Горловке.
Кроме того, российские военные нашли в подвалах Гуляйполя тела расстрелянных мирных жителей.