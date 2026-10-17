Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Дмитриев заявил о продолжении экономического диалога России и США
Спецпредставитель президента Дмитриев заявил о продолжении диалога России и США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжится вопреки недовольству других государств.
Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество России и США, а также усилия по установлению мира будут продолжены, передает РИА «Новости».
«Экономический диалог между США и Россией и усилия по установлению мира будут продолжены… Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны», – написал Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд антироссийских санкций.
В пятницу Кирилл Дмитриев отметил поиск Вашингтоном вариантов отказа от ограничений против Москвы.
В четверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский указал на панику европейских стран из-за диалога России и США.