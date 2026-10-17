Спецпредставитель президента Дмитриев заявил о продолжении диалога России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество России и США, а также усилия по установлению мира будут продолжены, передает РИА «Новости».

«Экономический диалог между США и Россией и усилия по установлению мира будут продолжены… Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны», – написал Дмитриев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд антироссийских санкций.

В пятницу Кирилл Дмитриев отметил поиск Вашингтоном вариантов отказа от ограничений против Москвы.

В четверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский указал на панику европейских стран из-за диалога России и США.