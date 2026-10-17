  • Новость часаРябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 10:04 • Новости дня

    Дмитриев заявил о продолжении экономического диалога России и США

    Спецпредставитель президента Дмитриев заявил о продолжении диалога России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжится вопреки недовольству других государств.

    Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество России и США, а также усилия по установлению мира будут продолжены, передает РИА «Новости».

    «Экономический диалог между США и Россией и усилия по установлению мира будут продолжены… Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд антироссийских санкций.

    В пятницу Кирилл Дмитриев отметил поиск Вашингтоном вариантов отказа от ограничений против Москвы.

    В четверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский указал на панику европейских стран из-за диалога России и США.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, который нацелен на отмену лицензий, смягчающих санкции против поставок российского дизельного топлива.

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла законопроект, который должен помешать реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США, передает ТАСС.

    Разработанный проект предусматривает отмену опубликованной 9 октября генеральной лицензии Минфина США, выводившей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а также аннулирование других лицензий, связанных со смягчением рестрикций против российских энергоносителей. При этом Минфину США запрещается на срок три года выдавать новые подобные разрешения.

    Согласно законопроекту, государственной Корпорации по финансированию международного развития США запрещается участвовать в любых договоренностях, касающихся российских энергоносителей, а администрация в Вашингтоне должна принять дополнительные меры по применению и ужесточению антироссийских санкций; инициативу поддержали еще 17 членов Палаты представителей – 16 демократов и один республиканец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    17 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    США приостановили применение новых санкций против России
    США приостановили применение новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом приостановил применение ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Новый указ приостановил введение санкций и пошлин, предусмотренных законом об ужесточении ограничений против России, до специального решения главы государства, принятого по согласованию с министром финансов и, при необходимости, торговым представителем, передает РИА «Новости».

    Вашингтон отказывается от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом. Кроме того, закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.

    Предусмотренные исключения не распространяются на ранее введенные санкции США против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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    16 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

    Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил в рамках Российской энергетической недели, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем участникам рынка.

    Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

    А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.

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    16 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Дмитриев предрек продолжение экономического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжится на благо обеих стран.

    «Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира», – сообщил Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Кроме того, он прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. По словам спецпредставителя, усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента обвинил Владимира Зеленского и британских политиков в подрыве мирных усилий.

    Он заявил о мировой пользе от сотрудничества российских и американских спецслужб.

    В понедельник Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом российско-американской сделки по дизельному топливу.

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    16 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал новые совместные инициативы России и США

    Дмитриев: Россия и США подготовили новые важные совместные инициативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время объявят о совместных важных инициативах.

    Россия и США готовят совместные проекты. Об этом на форуме РЭН-2026 рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «У нас большой, широкий объем проектов, мы по ним идем. Понятно, все идет довольно сложно, есть сопротивление, и в том числе массивное сопротивление с различных сторон. Но вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с Минфином и Минэнерго США.

    В четверг он заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб двух стран.

    А в среду глава РФПИ анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

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    16 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о переговорах России и США по проектам в сфере дата-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров с использованием мощностей российских атомных электростанций.

    Россия и США обсуждают возможность реализации совместных проектов в сфере дата-центров с применением мощностей российских атомных электростанций. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Мы и раньше говорили, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры – мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия – США, в том числе с использованием и наших атомных станций», – приводит ТАСС слова Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кирилл Дмитриев сообщил о постоянных контактах Москвы с министерствами финансов и энергетики США.

    Он также предрек продолжение экономического сотрудничества двух стран.

    В четверг Дмитриев заявил о мировой пользе от взаимодействия российских и американских спецслужб.

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    16 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с минфином и минэнерго США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия находится на постоянной связи не только с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с американскими министерствами финансов и энергетики, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Россия поддерживает постоянную связь с министерствами финансов и энергетики США для восстановления поставок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов, безусловно, не только с ними [Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером], но и с министерством финансов США, с министерством энергетики США», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    По его словам, отношения между странами находились на нулевой точке. Он отметил, что для восстановления поставок дизеля необходимо взаимодействие большого числа американских органов, чтобы довести процесс до конечного результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что информации о новом визите американских переговорщиков Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Россию пока нет.

    Во вторник СМИ распространили информацию, что Уиткофф и Кушнер отложили свой визит в Россию из-за конфликта Трампа с Зеленским.

    В тот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил о сохранении непубличных контактов России и США по Украине.

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    16 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Дмитриев заявил о подготовке новых экономических проектов России и США

    Дмитриев анонсировал реализацию новых экономических проектов России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают целый набор совместных проектов, одним из которых стала сделка по дизельному топливу.

    Россия и Соединенные Штаты готовятся к реализации целого ряда инвестиционных инициатив, а договоренность лидеров двух стран – лишь один из них, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Подтверждаем, что по указанию президента России Владимира Владимировича Путина есть целый набор проектов экономических, инвестиционных, которые обсуждаются с американской стороной и которые будут реализованы», – приводит выступление Дмитриева на Российской энергетической неделе РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что договоренность президентов по дизельному топливу имеет крайне важное значение не только для США, но и для всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с американскими министерствами финансов и энергетики. Он также предрек продолжение экономического сотрудничества двух стран.

    Ранее глава Минфина США назвал поставки российского дизельного топлива выгодными для американцев.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    17 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие закона Грэма (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) историческим моментом.

    «Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.

    Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.

    Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.

    «Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.

    В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    16 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал тройных извинений от канала за сообщение о визите в Россию

    Глава ФБР Пател потребовал от канала MS NOW извинений за фейк о визите в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател заявил, что телекомпания MS NOW должна извиниться за ложное сообщение о его поездке в Россию.

    «MS NOW отправил меня в Россию на основе слов двух анонимных источников. Я находился в Вирджинии и чествовал наши правоохранительные органы в университете Либерти. Телекомпании пришлось исправить свое ложное сообщение», – цитирует его ТАСС.

    Директор ФБР назвал произошедшее «элементарной ошибкой в верификации данных» и выразил сомнение в том, что общественность может доверять каналу, если он не способен подтвердить местонахождение человека перед эфиром.

    «Они должны извиниться трижды – перед ФБР, перед сообществом правоохранительных органов и перед американским народом», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава бюро в шутку передал в социальной сети «привет из России».

    В среду ведомство официально опровергло данные о прибытии Кэша Патела в Россию.

    Американские СМИ сообщили о визите директора ФБР.

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    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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