Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга России на досанкционный уровень

Повысив долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до инвестиционного уровня «BBB», Международное рейтинговое агентство Fitch вернулось к досанкционной оценке уровня кредитного риска России 2014 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года – до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений. Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга», – приводит ТАСС слова Силуанова.

«Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень», – заметил Силуанов.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», – добавил министр финансов.

При этом он подчеркнул, что, по мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до инвестиционного уровня «BBB», изменив прогноз на стабильный. Fitch также оценило идею инвестирования части средств Фонда национального благосостояния во внутренние проекты России.

В июне президент Владимир Путин в рамках прямой линии рассказал о сотнях миллиардов долларов, потерянных странами Запада из-за введения антироссийских санкций.