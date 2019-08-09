Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до инвестиционного уровня «BBB», изменив прогноз на стабильный.

В Fitch отметили, что «Россия закрепила надежную и последовательную политическую базу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», передает ТАСС.

В Fitch также отметили, что политика России, подкрепленная более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, поможет государству справиться с повышенным риском санкций.

Тем не менее в Fitch считают, что угроза «эскалации санкций» отразится на внешнем финансировании России, инвестициях и перспективах роста.

Напомним, в феврале Fitch подтвердило позитивный прогноз по кредитному рейтингу России. В том же месяце рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», отметив «надежные государственные финансы и внешние показатели». В январе S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.