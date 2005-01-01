S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

В S&P подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – на уровне «А-3», передает ТАСС.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный – на уровне «А-2».

Напомним, в феврале 2018 года Standard & Poor’s повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB–». Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал решение S&P запоздалой реакцией на успехи экономической политики. После этого S&P подняло рейтинги крупнейших компаний России.

Позднее Fitch также подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.