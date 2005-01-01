Fitch подтвердило позитивный прогноз по кредитному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте аналитиками агентства подтвержден на уровне «F3», передает ТАСС.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный – на уровне «F3».

На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», отметив «надежные государственные финансы и внешние показатели». В январе S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.

Напомним, в августе прошлого года Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом, отметив сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.