Путин ответил на предложение «помириться с Западом»

Президент Владимир Путин, комментируя в рамках прямой линии, предложение «помириться с Западом», заявил, что Москва «ни с кем не ругалась».

«Возвращаясь к теме проблем в экономике. Многие связывают эти трудности с западными санкциями. И иногда звучат призывы со всеми помириться. Если представить, что Россия выполнила все требования Запада, со всем согласилась, это что-то даст нашей экономике?» – задал ведущий вопрос Путину.

«Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться», – ответил президент.

В то же время, по словам Путина, отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем. Глава государства считает, что США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике, как это сейчас происходит с Китаем.

«Россия с 2014 году недополучила около 50 млрд долларов, ЕС потерял 240 млрд долларов, США – 17 млрд долларов, Япония – 27 млрд долларов», – заявил Путин, говоря о последствиях антироссийских санкций для Москвы и Запада.

В то ж время президент отметил, что Россия выиграла от санкций. «Кое-что мы получили», – заявил глава государства, имея в виду развитие высокотехнологичных секторов экономики. Так, по его словам, в России начали развивать те направления, где раньше не было компетенции, в том числе морское двигателестроение и сельское хозяйство.

«Россия должна становиться сильнее в экономике, чтобы иметь место под солнцем», – заявил Путин.