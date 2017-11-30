Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП?

Россия заняла первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch, обогнав Китай и Южную Корею, говорится в январском обзоре глобальных развивающихся рынков, подготовленном аналитиком Дэвидом Хонером.

На второй строчке рейтинга расположился Китай, на третьей – Южная Корея, на четвертой и пятой – Индонезия и Индия соответственно. Далее следуют Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР.

«Два лидера топ-10 глобальных развивающихся рынков поменялись местами, Россия возглавила список 10 главных развивающихся рынков на основе средних значений по наиболее важным показателям. Китай продолжает с легкостью доминировать (над Россией) в плане экономического роста, занимая по этому показателю 4-е место среди всех 68 развивающихся рынков нашего рейтинга. Тем не менее Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках», – говорится в обзоре, передает RNS.

Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.

В июне 2017 года в аналогичном рейтинге Россия занимала второе место, уступив лидерство Китаю. В декабре 2016 года первое место заняла Южная Корея, Россия – второе место, обогнав Китай. России удалось занять второе место в 2016 году, даже несмотря на низкие цены на нефть и одни из самых низких темпов роста ВВП.

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Темпы роста китайской экономики по-прежнему выше российских, однако Россия все равно оказалась в лидерах. В 2017 году российский ВВП после нескольких лет рецессии покажет рост на 1,7–2%. Причем Россия заставила мировых экономистов пересмотреть прогнозы роста ВВП как в 2017-м, так и на следующие годы. Так, Всемирный банк вынужден был улучшить прогноз по росту экономики России в 2017 году с 1,3 до 1,7%, а также повысить ожидания на 2018 год с 1,4 до 1,7% и на 2019 год – с 1,4% до 1,8%.

Китайский ВВП, как ожидается, вырастет в пределах 6,5% в 2017 году против 6,7% в 2016-м. Это, конечно, выше, чем 2% роста российской экономики. Однако для КНР это отрицательное достижение, потому что темпы роста экономики снижаются из года в год и Пекину все труднее справиться с этим. Тогда как РФ добилась выхода из рецессии.

По многим фундаментальным экономическим показателям Россия выигрывает у Китая. Так, в России низкий уровень госдолга и невысокая кредитная нагрузка на домохозяйства. В 2016 году госдолг России составил 13,2% ВВП (11,1 трлн рублей), а на начало 2018 года он должен составить 12,6 трлн рублей или 13,6% ВВП. По сравнению с 200% к ВВП Японии или более 100% ВВП США в России госдолг крайне низкий.

Еще более важно, что в России продолжает снижаться соотношение долга домохозяйств к ВВП, долги в финансовом и нефинансовом секторах. Тогда как наиболее быстрые темпы роста долга к ВВП среди развивающихся стран отмечаются как раз в Китае, а также Чили, Колумбии и Турции. Причем быстрое раздувание кредитного пузыря домохозяйствами в Китае представляет большой риск как для самой страны, так и для мировой экономики в целом. Общая задолженность Китая превысила 304% ВВП по состоянию на май 2017 года (данные IIF).

«Высокие позиции России в данном рейтинге, несомненно, привлекают инвесторов в нашу экономику, и главным образом им интересен как раз низкий госдолг», – считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Также сильными сторонами российской экономики являются уверенный профицит торгового баланса, сильный платежный баланс в целом, контролируемо снижаемый дефицит бюджета, умеренная, а где-то даже пониженная налоговая нагрузка, заниженная стоимость российских финансовых активов. Все эти факторы могут делать российскую экономику одной из наиболее устойчивых среди развивающихся стран, отмечает Константин Бушуев из «Открытие Брокер». В Китае же со счетом текущих операций и достаточностью резервов большие проблемы. И дефицит бюджета в России ниже – 1,8% ВВП против 3% у Китая.

Стать лидером в этом рейтинге России удалось во многом благодаря высокой цене нефти в рублях и в целом росту нефтяных котировок. «Ранее Россия занимала вторую строчку в рейтинге даже при низкой цене, но рост стоимости Brent вывел Россию в лидеры этого рейтинга. За счет высокой цены на нефть российская экономика чувствует себя более уверенно», – отмечает Сигал.

Возможно, поводом для повышения в рейтинге стала также рекордно низкая инфляция за всю историю новейшей России – в 2,5% по итогам 2017 года, полагает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». Для сравнения: в Индии – 4,8%, в Мексике – 6,7%, в Турции – 11,9%.

Для России столь низкая инфляция – это абсолютно новое явление. Еще два года назад никто не верил даже в поставленную Центробанком цель довести уровень инфляции до 4%. А в результате удалось добиться беспрецедентного показателя.

Более того, Россия рекордно улучшила позиции в рейтинге ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Россия заняла 35-е место, что близко к середине списка G20, при этом она опередила Бразилию, Турцию и Китай.

Столь высокая оценка российской экономики экспертами Bank of America Merrill Lynch должна помочь росту иностранных инвестиций в Россию, которые в 2017 году и так достигли лучшего показателя за последние четыре года.

Согласно исследованию компании Ernst & Young, количество инвестиционных проектов, которые реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю.

Еще одно немаловажное преимущество России перед Китаем, считает Ващенко, – это либеральное валютное законодательство. Пекин же ввел серьезные ограничения на вывод капитала. Для иностранных инвесторов это крайне чувствительная вещь. Вот только структурные проблемы российской экономики, ориентированной на сырьевой экспорт, не дают ей пока расти темпами выше мировых.