Россияне пытаются привыкнуть к рекордно низкому росту цен

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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
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К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
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Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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          Россияне пытаются привыкнуть к рекордно низкому росту цен

          За два года инфляция в России из двузначной превратилась в рекордно низкую    29 декабря 2017, 18:40
          Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Росстат подвел предварительные итоги подсчета инфляции в уходящем году – как оказалось, она составила 2,5%. Столь низкого показателя Россия не знала десятилетия, а ведь еще два года назад темпы роста цен были в разы выше. Что помогло поставить этот исторический рекорд и долго ли он продержится?

          Росстат предварительно оценил инфляцию в России в 2017 году в 2,5%. Хотя в декабре в месячном выражении она и ускорилась до 0,4% с ноябрьских 0,2%. Окончательные данные будут опубликованы 10 января 2018 года.

          Однако нет сомнений в том, что одно из важнейших достижений 2017 года – как раз рекордно низкая инфляция. Это абсолютно новое явление для страны. Неудивительно, что еще два года назад никто не верил даже в поставленную Центробанком цель довести уровень инфляции до 4%. В результате удалось добиться беспрецедентного показателя.

          «У нас инфляция рекордно низкая за всю историю новейшей России: на сегодняшний день год к году – 2,5%. Дефицит бюджета – 2,2%. Думаю, что он будет на самом деле меньше... Все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики», – отметил и президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

          Для сравнения: в 2007–2008 годах в России была инфляция в 11–13%, в 2009–2010 годах – чуть менее 9%, затем три года она не превышала 6,5%, пока в кризисные 2014 и 2015 годы снова не вышла на двузначные темпы (11–13%).

          С января 2017 года потребительская инфляция непрерывно снижалась. Только в июне было небольшое увеличение. Впервые целевой ориентир в 4% был достигнут уже в середине мая 2017 года. А в августе и сентябре российская экономика и вовсе столкнулась с таким редким для России явлением, как дефляция. В эти месяцы было зафиксировано снижение цен на 0,5% и 0,1% соответственно.

          Как же было реализовано это историческое достижение? Регулятор продолжил в этом году аккуратно смягчать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка снижалась в 2017 году целых шесть раз, и последний раз – в декабре – сразу на 0,5%, чего мало кто ожидал. В итоге новый год Россия встречает со ставкой в 7,75%. Следом снижали ставки и банки, как по кредитам, так и по депозитам. На конец года средние ставки по ипотеке, например, впервые в истории опустились ниже 10%. Приобретение квартиры стало более доступным, чем когда-либо.

          Почти полная остановка роста потребительских цен стала возможна также благодаря укрепившемуся рублю. Рубль мог бы укрепиться еще сильнее, однако Минфин этого не допускал благодаря постоянным операциям по покупке иностранной валюты. Слишком крепкий рубль мог бы серьезно навредить и бюджету, и экспортерам, и в целом российской экономике.

          Зато стабильно крепкий рубль в районе 60 за доллар помог замедлить темпы роста цен на непродовольственные товары. Если в ноябре 2016 года цены выросли на 8,4%, то в ноябре 2017 года – лишь на 2,7%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на бытовую технику – минус 1% в ноябре по сравнению с прошлогодним месяцем, а также медикаменты – минус 2,8%, так как здесь велика доля импорта.

          Конечно, сыграл свою роль сезонный фактор – рост предложения сельскохозяйственной продукции из-за хорошего урожая. Это привело к снижению цен на продовольственные товары, особенно сильно упали цены на овощи и фрукты. Так, в июле они подешевели на 8,3%, в августе – на 15,5%, в сентябре – на 6,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Последний раз столь сильное падение цен на продовольственные товары (на 1,7%) наблюдалось лишь в августе 2003 года, говорится в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.

          Только сфера услуг показывает несколько иную ситуацию. Платные услуги для населения выросли в ноябре на 4,3% по сравнению с 5,3% в ноябре 2016 года. Заметный вклад в удорожание платных услуг внес рост цен на услуги образования (+7,4%) и пассажирского транспорта (+7%), отмечают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

          Стоит сказать, что бизнес и население с трудом привыкают к новой реальности – низкой инфляции. Их инфляционные ожидания хоть и уменьшаются, но все же остаются намного выше 2,5–4%. Согласно опросу ИнФОМ, опубликованному Банком России, население ждет инфляцию на уровне аж 8,7% (медианная ожидаемая инфляция на год вперед). Впрочем, раньше разница между реальной и ожидаемой инфляцией была выше 6–7%.

          Эксперты указывают, что такие высокие инфляционные ожидания мешают Банку России переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, то есть когда регулятор прекращает бороться с инфляцией и стимулировать рост в экономике.

          «Правда, показатели инфляционных ожиданий часто превышают целевые значения инфляции – это явление типично как для развитых, так и для развивающихся стран. Поэтому едва ли стоит ожидать замедления инфляционных ожиданий до 4%, хотя в 2018–2019 годы они, вероятно, достигнут некоторого устойчивого уровня, позволяющего ЦБ РФ перейти к проведению нейтральной денежно-кредитной политики», – считают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

          В следующем году Центробанк, как ожидается, продолжит снижать ключевую ставку, что еще больше подтолкнет кредитование, инвестиционную и потребительскую активность.

          «В 2018 году инфляция начнет повышаться на фоне ослабления денежно-кредитной политики и стабильной динамики курса рубля, во многом обеспеченной действием бюджетного правила. В дальнейшем, скорее всего, ЦБ окажется в силах поддерживать инфляцию вблизи таргета в 4%»,

          – считает Николай Кондрашов из НИУ ВШЭ.

          В числе внешних шоков, которые могут разогнать инфляцию выше 4%, неожиданное проседание нефтяных котировок либо более жесткое повышение ставки ФРС США при одновременном снижении ключевой ставки российским Центробанком. Также риском для инфляции являются новые санкции со стороны США, которые могут девальвировать рубль. Впрочем, в жесткий сценарий пока мало кто верит. Кроме того, у Центробанка имеется возможность поддержать рубль.

          Кроме внешних факторов риском для инфляции является также восстановление потребительского спроса на фоне роста реальных зарплат и подешевевшего кредитования. Уже в этом году впервые с декабря 2014 года отмечается рост оборота розничной торговли. Впрочем, пока рост всего лишь на 1% (в апреле – октябре). Поэтому в целом экономисты пока оптимистичны: инфляция в 2018 году не превысит 4%, а ключевая ставка будет снижена до 6–7% за полтора–два года.


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