Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать.

Российский рубль испытает серьезное давление в последние дни. Накануне он даже превысил 67 рублей за доллар, несмотря на растущую нефть. Во вторник национальная валюта немного укрепляется, однако по-прежнему стоит дороже 66,7 рубля за доллар.

В первом полугодии рубль укрепился аж до 63 за доллар, однако в августе упал на 4,4% – это максимальное падение в августе за пять лет. А с 15 июля – чуть больше чем за месяц – рубль потерял более 7% к доллару, упав до самых низких уровней январских праздников.

Столь значительное ослабление рубля объясняется целым набором факторов. «Основная причина – волатильность на развивающихся рынках в связи с торговыми войнами между США и Китаем, что спровоцировало спрос на защитные активы – золото, японская иена и бегство в доллары. Также повлиял возросший риск дефолта Аргентины после праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Имеются и технические причины. «В середине лета российский рубль выглядел заметно переоцененным по отношению к доллару и к евро. В это время он укрепился до 63 рублей за доллар, что соответствовало уровням годичной давности. С технической точки зрения текущее ослабление рубля выглядит всего лишь как возврат в среднюю часть годового диапазона», – отмечает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Можно говорить и про некоторую сезонную закономерность. Отечественная валюта нередко заметно слабеет именно во второй половине года. «Последний раз такое снижение наблюдали в августе прошлого года. Такая сезонность отчасти связана с тем, что иностранные инвесторы после завершения сезона годовых дивидендных выплат по российским акциям конвертируют полученные рубли в иностранную валюту, которую затем выводят из страны», – добавляет Манжос.

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Усиление санкционного давления со стороны США в начале августа тоже способствовало оттоку спекулятивного капитала за рубеж, что негативно сказывается на рубле. Заметное ослабление мировых цен на нефть тоже не добавило оптимизма отечественной валюте.

Внешний фон на самом деле уже давно негативный, констатирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Кроме буксующих переговоров Трампа с Пекином это еще протестные толпы в Гонконге, ухудшающиеся операционные и финансовые результаты многих важных высококапитализированных компаний, неопределенность дальнейшей монетарной политики ФРС, а также инверсия кривой доходности казначейских облигаций (не только США, но и многих других), являющаяся общепринятым признаком надвигающейся рецессии. Кроме того, приходит плохая макростатистика по Германии и Японии, наблюдается геополитическая напряженность вокруг Ирана, никуда не исчез риск жесткого Брексита и т. д.

«История нас учит, что такие эпизоды характеризуются т. н. бегством в качество, сопровождающееся сильным укреплением доллара против всех мировых валют, а не только рубля. Сейчас это и имеет место», – говорит Рожанковский. Сегодня индекс доллара DXY продолжает удерживать высокую отметку 98,25 – максимум с мая 2017 года, когда курс рубля составлял 57,50.

«Пресловутый «фактор августа», безусловно, тоже имеет место. Но худшего – обвала рубля – не случилось, и за оставшиеся 10 дней августа уже вряд ли случится. По крайней мере, исходя из предсказуемых факторов», – успокаивает Рожанковский.

Помочь российской валюте окрепнуть может разве что налоговый период. Экспортеры продают доллары и увеличивают спрос на рубли, чтобы выплатить налоги, что помогает росту курса отечественной валюты. В этом месяце может быть выплачено налогов на 1,78 трлн рублей, или 27 млрд долларов, свидетельствует медианный прогноз экономистов восьми банков и фондов, опрошенных агентством Bloomberg. Самым масштабным днем по выплате налогов (НДС, акцизы и НДПИ) должен стать понедельник, 26 августа. Завершится налоговый период 28 августа уплатой налога на прибыль.

Если в налоговый период еще и цены на нефть вернутся к 62–65 долларам за баррель Brent, то можем увидеть восстановление рубля к 65–66 рублям к концу августа, прогнозирует Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий). Рожанковский тоже допускает, что налоговый период на некоторое вернут рубль в районе 65,5 или даже чуть ниже.

Однако влияние периодов выплаты налогов на курс рубля не стоит переоценивать: периодически это не способно переломить влияние негативных факторов, считает Манжос. Команда аналитиков FxPro считает, что в ближайшие две–три недели рубль легко может дойти до 70 за доллар и до 76 за евро. Рубль слишком долго был излишне перегретым за счет высоких процентных ставок и обильных размещений ОФЗ российским Минфином, однако Банк России снижает ставки, а Минфин сбавил обороты размещений, что снижает приток в рубли для покупки этих сравнительно высокодоходных бумаг, объясняют там.

Осенью аналитики не ждут ничего хорошего для рубля.

«Порадовать нечем: в базовом сценарии в течение всей осени рубль будет планомерно дешеветь к доллару, с возможным пиком падения и по скорости, и по ценовым уровням. В сентябре курс еще может удержаться в диапазоне 65–67, но уже в октябре начнется ускорение падения, и к концу ноября мы можем увидеть 71–73»,

– прогнозирует Быков.

Однако Искандер Луцко настроен оптимистично – до конца года он ждет укрепление рубля в районе 64 за доллар (что, впрочем, не исключает локальные взлеты и падения). По его мнению, пик волатильности, обусловленной торговыми войнами, пройден: США и Китай заключат сделку ближе к середине сентября. Во-вторых, ведущие экономики, такие как Германия, ее партнеры по ЕС, Китай и другие страны, принимают меры по стимулированию роста, что увеличивает шансы восстановления глобальной экономики во втором полугодии после провального первого. Наконец, рынки будут следить за сигналами от ФРС о начале цикла снижения ключевой ставки – первое такое решение ожидается уже в сентябре, следующее – в декабре. А снижение ключевой ставки ФРС будет означать ослабление доллара.

Диапазон прогнозирования получается довольно широкий. Что же простым россиянам в такой ситуации делать? Главное – не поддаваться панике. «Как показывает опыт, за долларом очень трудно «угнаться» в те моменты, когда он начинает дорожать. Кроме того, в такие моменты банки заметно расширяют так называемый спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи наличной валюты. Недавний рост курса доллара был закономерен. Однако спешная скупка его на текущих уровнях может оказаться ошибкой. Потому что моменты резкого ослабления курса рубля сменяются более продолжительными периодами частичного восстановления», – делится опытом Манжос. Вопрос, конечно, в том, как угадать, где пройдет эта граница.

Потому что если будет дальнейшее удорожание рубля выше еще далекой, но очень важной отметки в 70 рублей за доллар, то в этом случае с технической точки зрения высока вероятность дальнейшего сильного укрепления доллара в районе 80–90 рублей и выше, отмечает собеседник. Впрочем, информационным поводом для такой сильной девальвации должны стать новости о введении против России новых болезненных санкций. А это непредсказуемый фактор.