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20 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

Болгарии выгодно выбрать именно «Росатом» для строительства АЭС «Белене» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Росатом» готов во второй раз взяться за строительство атомной электростанции в Болгарии. София под давлением США уже дважды ставила крест на российских проектах – это газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Не изменят ли своего желания построить электростанцию болгары и на этот раз и стоит ли России опять связываться со столь ненадежным партнером?  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Россиянам не советуют спешно скупать доллары

              Рубль может легко уйти к 70 за доллар   20 августа 2019, 20:00
              Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать.

              Российский рубль испытает серьезное давление в последние дни. Накануне он даже превысил 67 рублей за доллар, несмотря на растущую нефть. Во вторник национальная валюта немного укрепляется, однако по-прежнему стоит дороже 66,7 рубля за доллар.

              В первом полугодии рубль укрепился аж до 63 за доллар, однако в августе упал на 4,4% – это максимальное падение в августе за пять лет. А с 15 июля – чуть больше чем за месяц – рубль потерял более 7% к доллару, упав до самых низких уровней январских праздников.

              Столь значительное ослабление рубля объясняется целым набором факторов. «Основная причина – волатильность на развивающихся рынках в связи с торговыми войнами между США и Китаем, что спровоцировало спрос на защитные активы – золото, японская иена и бегство в доллары. Также повлиял возросший риск дефолта Аргентины после праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              Имеются и технические причины. «В середине лета российский рубль выглядел заметно переоцененным по отношению к доллару и к евро. В это время он укрепился до 63 рублей за доллар, что соответствовало уровням годичной давности. С технической точки зрения текущее ослабление рубля выглядит всего лишь как возврат в среднюю часть годового диапазона», – отмечает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

              Можно говорить и про некоторую сезонную закономерность. Отечественная валюта нередко заметно слабеет именно во второй половине года. «Последний раз такое снижение наблюдали в августе прошлого года. Такая сезонность отчасти связана с тем, что иностранные инвесторы после завершения сезона годовых дивидендных выплат по российским акциям конвертируют полученные рубли в иностранную валюту, которую затем выводят из страны», – добавляет Манжос.

              Усиление санкционного давления со стороны США в начале августа тоже способствовало оттоку спекулятивного капитала за рубеж, что негативно сказывается на рубле. Заметное ослабление мировых цен на нефть тоже не добавило оптимизма отечественной валюте.

              Внешний фон на самом деле уже давно негативный, констатирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Кроме буксующих переговоров Трампа с Пекином это еще протестные толпы в Гонконге, ухудшающиеся операционные и финансовые результаты многих важных высококапитализированных компаний, неопределенность дальнейшей монетарной политики ФРС, а также инверсия кривой доходности казначейских облигаций (не только США, но и многих других), являющаяся общепринятым признаком надвигающейся рецессии. Кроме того, приходит плохая макростатистика по Германии и Японии, наблюдается геополитическая напряженность вокруг Ирана, никуда не исчез риск жесткого Брексита и т. д.

              «История нас учит, что такие эпизоды характеризуются т. н. бегством в качество, сопровождающееся сильным укреплением доллара против всех мировых валют, а не только рубля. Сейчас это и имеет место», – говорит Рожанковский. Сегодня индекс доллара DXY продолжает удерживать высокую отметку 98,25 – максимум с мая 2017 года, когда курс рубля составлял 57,50. 

              «Пресловутый «фактор августа», безусловно, тоже имеет место. Но худшего – обвала рубля – не случилось, и за оставшиеся 10 дней августа уже вряд ли случится. По крайней мере, исходя из предсказуемых факторов», – успокаивает Рожанковский.

              Помочь российской валюте окрепнуть может разве что налоговый период. Экспортеры продают доллары и увеличивают спрос на рубли, чтобы выплатить налоги, что помогает росту курса отечественной валюты. В этом месяце может быть выплачено налогов на 1,78 трлн рублей, или 27 млрд долларов, свидетельствует медианный прогноз экономистов восьми банков и фондов, опрошенных агентством Bloomberg. Самым масштабным днем по выплате налогов (НДС, акцизы и НДПИ) должен стать понедельник, 26 августа. Завершится налоговый период 28 августа уплатой налога на прибыль.

              Если в налоговый период еще и цены на нефть вернутся к 62–65 долларам за баррель Brent, то можем увидеть восстановление рубля к 65–66 рублям к концу августа, прогнозирует Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий). Рожанковский тоже допускает, что налоговый период на некоторое вернут рубль в районе 65,5 или даже чуть ниже.

              Однако влияние периодов выплаты налогов на курс рубля не стоит переоценивать: периодически это не способно переломить влияние негативных факторов, считает Манжос. Команда аналитиков FxPro считает, что в ближайшие две–три недели рубль легко может дойти до 70 за доллар и до 76 за евро. Рубль слишком долго был излишне перегретым за счет высоких процентных ставок и обильных размещений ОФЗ российским Минфином, однако Банк России снижает ставки, а Минфин сбавил обороты размещений, что снижает приток в рубли для покупки этих сравнительно высокодоходных бумаг, объясняют там.

              Осенью аналитики не ждут ничего хорошего для рубля.

              «Порадовать нечем: в базовом сценарии в течение всей осени рубль будет планомерно дешеветь к доллару, с возможным пиком падения и по скорости, и по ценовым уровням. В сентябре курс еще может удержаться в диапазоне 65–67, но уже в октябре начнется ускорение падения, и к концу ноября мы можем увидеть 71–73»,

              – прогнозирует Быков.

              Однако Искандер Луцко настроен оптимистично – до конца года он ждет укрепление рубля в районе 64 за доллар (что, впрочем, не исключает локальные взлеты и падения). По его мнению, пик волатильности, обусловленной торговыми войнами, пройден: США и Китай заключат сделку ближе к середине сентября. Во-вторых, ведущие экономики, такие как Германия, ее партнеры по ЕС, Китай и другие страны, принимают меры по стимулированию роста, что увеличивает шансы восстановления глобальной экономики во втором полугодии после провального первого. Наконец, рынки будут следить за сигналами от ФРС о начале цикла снижения ключевой ставки – первое такое решение ожидается уже в сентябре, следующее – в декабре. А снижение ключевой ставки ФРС будет означать ослабление доллара.

              Диапазон прогнозирования получается довольно широкий. Что же простым россиянам в такой ситуации делать? Главное – не поддаваться панике. «Как показывает опыт, за долларом очень трудно «угнаться» в те моменты, когда он начинает дорожать. Кроме того, в такие моменты банки заметно расширяют так называемый спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи наличной валюты. Недавний рост курса доллара был закономерен. Однако спешная скупка его на текущих уровнях может оказаться ошибкой. Потому что моменты резкого ослабления курса рубля сменяются более продолжительными периодами частичного восстановления», – делится опытом Манжос. Вопрос, конечно, в том, как угадать, где пройдет эта граница.

              Потому что если будет дальнейшее удорожание рубля выше еще далекой, но очень важной отметки в 70 рублей за доллар, то в этом случае с технической точки зрения высока вероятность дальнейшего сильного укрепления доллара в районе 80–90 рублей и выше, отмечает собеседник. Впрочем, информационным поводом для такой сильной девальвации должны стать новости о введении против России новых болезненных санкций. А это непредсказуемый фактор. 


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