США выстрелили по России пустышкой вместо санкций

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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев

Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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              США выстрелили по России пустышкой вместо санкций

              Пятница стала плохим днем для рубля, Мосбиржи и РТС, но это в меньшей степени следствие новых санкций   2 августа 2019, 18:55
              Фото: Сергей Коньков/ТАСС
              Текст: Станислав Борзяков

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              В Белом доме подтвердили введение в действие нового пакета антироссийских санкций – Трамп уже подписал соответствующий указ. Ответ на вопрос «За что?» банален и в то же время удивителен – за Скрипалей. Это тот самый пакет, который американцы должны были распечатать еще девять месяцев назад. И у них есть основания для того, чтобы стесняться его содержимого.

              Неожиданное (действительно неожиданное) введение очередного пакета антироссийских санкций должно было стать в РФ главной темой дня, но не стало и не станет. И вот почему.

              «После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», – пояснил СМИ представитель Белого дома. Изначально сообщения о новом пакете транслировалось со ссылкой на источники.

              То есть американцы не потрудились даже подать очередные ограничительные меры против РФ, проштамповав их как будто украдкой. Что ж, это вполне логично, если понимать, о каких санкциях речь.

              Первый пакет был объявлен почти год назад – 8 августа 2018 года, когда «дело Скрипалей» было в топах, а Лондон, исходя из сиюминутных интересов правительства Терезы Мэй, лоббировал «жесткий ответ для русских». Тогда же было сказано: если Россия не выполнит ряд американских условий (например, не допустит «инспекции» со стороны ООН, которые должны подтвердить «отказ от использования биологического и химического оружия»), через 90 дней будет введен новый пакет – гораздо более жесткий.

              В частности, нам были обещаны полная заморозка двусторонней торговли, запрет на перелеты в США для «Аэрофлота» и понижение уровня дипломатических отношений.

              Разумеется, Россия не стала выполнять американские «условия», сразу предупредив, что делать этого не будет. Мы соблюдаем все международные договоренности по химическому и биологическому оружию, контроль за этим идет в рабочем режиме по линии структур того же ООН и никаких дополнительных инспекций не предусматривает – в Вашингтоне их просто придумали, чтобы было чего потребовать.

              Минула декада, за ней другая, третья, четвертая. Правительство Мэй ушло в отставку, о Скрипалях почти что забыли, доказательств причастности России к их отравлению никто так и не увидел. И тут Вашингтон неожиданно вспоминает о своем обещании ввести в действие второй пакет – и вводит, но тихо, как бы даже стеснительно.

              Потому что никаких жестких мер, анонсированных еще год назад, в этом пакете нет (с документом удалось ознакомиться изданию The New York Times). Запрет для американских банков как-либо кредитовать российское правительство и блокировка финансовой помощи ему же со стороны международных институтов – это только звучит внушительно. На практике эти меры давно реализованы, мы живем в этом режиме с 2014 года.

              Индексы Мосбиржи и РТС, тем не менее, резко пошли вниз, рубль значительно просел по отношению как к доллару, так и к евро. Но необходимо понимать две вещи.

              Во-первых, такое поведение рынка неизбежно, поскольку ничто не может отменить его спекулятивную составляющую, реагирующую на любую новость со словом «санкции».

              Во-вторых, удешевление как нефти, так и рубля – естественное следствие обострения торговой войны между Китаем и США. Как раз накануне Трамп объявил, что к осени введет 10-процентные пошлины на импорт из КНР в объеме порядка 300 млрд долларов. Китай пообещал ответить. Рынок отреагировал.

              Это противостояние Вашингтона и Пекина грозит обойтись нам как части мирового рынка, зависимой от внешней конъюнктуры, значительно дороже нынешних «плюшевых» санкций.

              Они перестанут быть «плюшевыми» ровно в тот момент, когда нам действительно понадобятся крупные международные займы. В правительстве это понимают, поэтому бездефицитный бюджет – красная линия, которую мы не можем перейти. Эту стенку будут держать до последнего, а к тому моменту кто-нибудь все-таки умрет – или шах, или ишак.

              Таким образом, ничего существенного в том, что касается именно санкций, не произошло. Обострение позиционной войны США и КНР – это да, это серьезно, а новые санкции – те же старые, только в профиль. Гора родила мышь, а как дышала, как дышала.

              Впрочем, логика Трампа понятна: после того, как расследование спецпрокурора Мюллера о сговоре его команды с Россией завершилось ничем, тема России перестала быть для Белого дома «токсичной». И, судя по всему, импульсивный миллиардер по-прежнему планирует, как он не раз выражался, «поладить» с Владимиром Путиным, к чему ему прежде просто не давали подступиться.

              Правда, теперь непонятно даже, с чего начинать, за что хвататься – сторонам предстоит колоссальное количество работы, чтобы хотя бы нащупать направление к выходу из тупика (им может сдать, к примеру, продление СНВ-3, но только в том случае, если советника по нацбезопасности Джона Болтона задвинут подальше). Не исключено, что это случится уже на втором сроке Трампа, у которого пока другие приоритеты (тот же Китай), и для России в его графике места просто нет.

              Отсюда и «плюшевые» санкции. С одной стороны, они не вредят России прямо сейчас, не ухудшают общую ситуацию, не должны восприниматься болезненно.

              С другой, Трамп кидает символическую «кость» Конгрессу, требующему вводить против России все новые ограничительные меры буквально каждый день. А избирателям демонстрируется, что их президент свободен в действиях в отношении к России и не «подкуплен русскими», как заявлялось ранее. Ведь редко какой американец может определить, серьезные это санкции или несерьезные, он в этом не разбирается и разбираться не будет.

              Нынешний пакет таком разрезе – идеал: звучит весомо, по факту пшик. Никто не обижен, а кому нужно обрадоваться или погрозить кулаком в сторону Москвы, то обеспечен удобным поводом.

              Другое дело, что это «плюшевое» противостояние являются частью действительно серьезного и опасного бодания вокруг Украины, Венесуэлы, ДРСМД – и далее по списку. По инерции спираль конфликта может закрутиться так, что остановить этот процесс стороны не смогут даже в том случае, если к власти в США придет настоящий российский агент.

              Найти общеприемлемую дорогу в сторону от новой холодной войны, имеющей шансы стать горячей на локальном уровне, – насущная задача как для Кремля, так и для команды Белого дома. Можно еще долго играть в поддавки и выбрасывать ложные мишени, скорее изображая обострение конфликта, чем действительно его обостряя. Но в исторической перспективе для всех будет лучше, если стороны сядут друг против друга и попытаются не в шутку повоевать, а всерьез договориться. Для начала – хотя бы о малом.

              Собственно, именно это уже который год предлагает Белому дому Владимир Путин. И есть шанс, что он все-таки дождется своего. Да, «плюшевые» санкции не усугубляют наш конфликт, но и не ведут к его сглаживанию. А то, что в конечном счете обеим странам нужно именно это, признают и Путин, и Трамп.

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