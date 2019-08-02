Рубль ускорил падение после новостей о новых санкциях США

Рубль ускорил снижение, доллар и евро начали прибавлять более 1 рубля каждый после сообщений о санкциях США против России по делу Скрипалей.

Индекс РТС упал ниже психологической отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня, об этом свидетельствуют данные биржи, передает РИА «Новости».

СМИ сообщили о введении Вашингтоном в отношении Москвы новых санкций по делу Скрипалей. Сообщалось, что эти санкции включают шесть потенциальных ограничительных мер, из которых президент США Дональд Трамп выберет как минимум три.

После сообщений о новых санкциях доллар превысил 65 рублей, а евро – 72 рубля.

Позже в администрации США подтвердили введение новых санкций в отношении России.