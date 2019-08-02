США подтвердили введение новых санкций против России

Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей, заявил представитель американской администрации.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», – пояснил представитель администрации США, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о введении Вашингтоном в отношении Москвы новых санкций по делу Скрипалей. Сообщалось, что эти санкции включают шесть потенциальных ограничительных мер, из которых президент США Дональд Трамп выберет как минимум три.

После сообщений о новых санкциях доллар превысил 65 рублей, а евро – 72 рубля.