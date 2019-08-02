Доллар впервые с июня превысил 65 рублей, евро поднялся до 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже в пятницу днем поднялся на 0,93% – до 72 рублей, курс доллара к рублю поднялся на 1,03% и достиг уровня 65,02 рубля.

В последний раз курс евро был на уровне 72 рублей 28 июня 2019 года, курс доллара был на уровне 65 рублей 7 июня текущего года, передает ТАСС.

Падение рубля происходит на фоне намерений президента США Дональда Трампа расширить фронт торговой войны с КНР, однако от дальнейшего снижения его могут удерживать продажи валюты по выгодному для экспортеров текущему курсу и некоторое улучшение ситуации в ЕМ-сегменте форекса, пишет агентство Reuters.

По мнению Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, дополнительным фактором риска для рубля являются сообщения о подписании Трампом распоряжения добиться прекращения международного финансирования и запрета предоставления банковских кредитов США странам, на которые распространяются американские ограничения за использование химического или ядерного оружия.

В число этих стран формально может входить и России, которая находится под первым пакетом санкций США из-за обвинений в отравлении Скрипалей и химических атак в Сирии.

Также стало известно о введении Вашингтоном в отношении Москвы новых санкций по делу Скрипалей. Сообщается, что эти санкции включают шесть потенциальных ограничительных мер, из которых Трамп выберет как минимум три. Это, в частности, блокировка международной финансовой помощи и запрет для банков США предоставлять кредиты российским властям, передает агентство «Прайм».

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