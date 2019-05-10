Взгляд
10 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
Разделы

Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
Обсуждение: 104 комментария

В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 13 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Япония не смогли урегулировать расхождения по мирному договору
            Лавров заявил о серьезных расхождениях России и Японии по мирному договоруПорошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РоссииНазвана официальная причина смерти ДоренкоОгромный таракан заполз на президента Филиппин во время выступления (видео)
            Космонавт назвал вероятные причины запаха спирта на МКСПоявились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» СШАПолицейские довели ребенка до слез из-за советской символики в ЗапорожьеУ Захаровой разгорелась дискуссия о личности Доренко
            Между Филаретом и главой «новой церкви» Украины произошел конфликтКандидат в президенты Грузии открыл в своем офисе бордельВенедиктов и Симоньян рассказали памятную историю о ДоренкоКонюхов установил новый мировой рекорд

            два мастера


            Познер заявил, что Доренко в аду

            «самая передовая»


            Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

            секретное оружие


            Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

            Видео

            дает понять


            В США назвали цель парада Победы

            «сознательная мерзость»


            Виторган пояснил слова «нам нечего праздновать» о Дне Победы

            5,2% земель


            Эстония предъявила территориальные претензии к России

            западное кино


            Опасен ли для России фильм «Курск»

            «стали смелее»


            Участники акции «Бессмертный полк» в Киеве дали отпор радикалам

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Зачем США делают из России валютного манипулятора

            Американский доллар слишком зависим от национальных валют других стран   10 мая 2019, 14:30
            Фото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия?

            В мае минфин США может включить Россию в список государств, которые, по мнению Вашингтона, намеренно снижают курс своей валюты и получают торговые преимущества. Сейчас в этот список входят 12 стран, но в мае он будет расширен почти вдвое.

            По состоянию на октябрь 2018 года в список входили: Китай, Германия, Индия, Япония, Корея и Швейцария. Теперь кроме России в списке могут оказаться Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия, которые, по информации Bloomberg, имеют положительный торговый баланс с США. При этом из списка могут вычеркнуть Индию и Южную Корею.

            Президент США Дональд Трамп называл «неприемлемым» «девальвацию валюты» Россией и Китаем из-за того, что США повышают ключевую ставку. «Китай, Евросоюз и другие страны манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а США поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», – жаловался Трамп в Twitter.

            По его словам, «США должно быть позволено восстановить все, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютами и нечестных торговых сделок».

            Американцы каждые полгода анализируют валютную политику своих важнейших торговых партнеров, чтобы выяснить, не прибегают ли они к махинациям с курсом. Страну признают валютным манипулятором в случае постоянных интервенций на рынки иностранной валюты, большого торгового профицита с США (более 20 млрд долларов в год) и поддержки активного сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП.

            Как отмечали финансовые аналитики, Россия регулярно закупает иностранную валюту, а ее положительное сальдо платежного баланса превышает 3% ВВП. Подобные закупки приводят к ослаблению курса рубля и большей востребованности российских товаров за рубежом.

            Российский Минфин за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета закупает с февраля 2017 года валюту для снижения зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. В прошлом году объем таких покупок составил 4,2 трлн рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

            На этой неделе в Минфине сообщали, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 14 мая по 6 июня составит 300,5 млрд рублей – по 16,7 миллиарда в день. В период с 15 января по 6 февраля этого года, напомним, на покупку валюты было потрачено 265,8 млрд рублей.

            По заверению американских СМИ, список носит в основном символический характер, но включение в него все-таки грозит негативными рыночными последствиями.

            Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что вероятность включения России в подобный список лишь подтверждает намерения США налагать на Москву все новые и новые санкции под любым предлогом.

            «Глава Госдепа США Майк Помпео откровенно говорит, что нам все равно, нарушали вы Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) или нет, мы все равно ввели бы против вас ограничения и вышли бы из договора. То же самое с санкциями.

            В приватных беседах американские дипломаты и осведомленные аналитики говорят, что воссоединение Крыма с Россией облегчило им возможности находить новые поводы для санкций»,

            – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

            Собеседник подчеркнул, что подобные меры – это предлог с целью увеличить экономическое давление на Россию. «Действительно ли мы манипулируем курсом рубля и девальвируем валюту – это американцев не волнует. Тут смысл заключается в том, чтобы наказать Россию не за подобные манипуляции, а просто найти причину усилить экономическое давление на Россию», – уверен Юшков.

            В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что в случае включения России в этот список последует реакция иностранных инвесторов, «доля которых на российском рынке достаточно большая». «Они могут начать работать против национальных валют. Формально это не ведет к предметным результатам, но тем не менее есть определенные риски», – объяснил Абзалов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт убежден, что Трамп решил пополнить список за счет России и других стран, так как на фоне укрепления доллара усиливается экспорт на американский рынок со стороны развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

            «Трамп пытается ограничить объемы экспорта за счет валютного фактора. Трамп пытался придать такой статус Китаю. И Россия идет вкупе со всеми этими странами. Здесь нет политической составляющей. Трамп впихивает в этот список все страны, которые присутствуют на американском рынке», – поясняет Абзалов.

            Что касается последствий для России, то в случае попадания в список, доступ ее продукции на американский рынок будет затруднен, она станет менее конкурентоспособной. «Но так как эти меры вводятся не только против нас, то акцентированных проблем здесь не будет. Все это несоразмерно с рисками санкционной составляющей, связанных, например, с ограничением валютных операций российских банков или игрой против российского госдолга», – подытожил Абзалов.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............