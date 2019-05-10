Зачем США делают из России валютного манипулятора

США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия?

В мае минфин США может включить Россию в список государств, которые, по мнению Вашингтона, намеренно снижают курс своей валюты и получают торговые преимущества. Сейчас в этот список входят 12 стран, но в мае он будет расширен почти вдвое.

По состоянию на октябрь 2018 года в список входили: Китай, Германия, Индия, Япония, Корея и Швейцария. Теперь кроме России в списке могут оказаться Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия, которые, по информации Bloomberg, имеют положительный торговый баланс с США. При этом из списка могут вычеркнуть Индию и Южную Корею.

Президент США Дональд Трамп называл «неприемлемым» «девальвацию валюты» Россией и Китаем из-за того, что США повышают ключевую ставку. «Китай, Евросоюз и другие страны манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а США поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», – жаловался Трамп в Twitter.

По его словам, «США должно быть позволено восстановить все, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютами и нечестных торговых сделок».

Американцы каждые полгода анализируют валютную политику своих важнейших торговых партнеров, чтобы выяснить, не прибегают ли они к махинациям с курсом. Страну признают валютным манипулятором в случае постоянных интервенций на рынки иностранной валюты, большого торгового профицита с США (более 20 млрд долларов в год) и поддержки активного сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП.

Как отмечали финансовые аналитики, Россия регулярно закупает иностранную валюту, а ее положительное сальдо платежного баланса превышает 3% ВВП. Подобные закупки приводят к ослаблению курса рубля и большей востребованности российских товаров за рубежом.

Российский Минфин за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета закупает с февраля 2017 года валюту для снижения зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. В прошлом году объем таких покупок составил 4,2 трлн рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

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На этой неделе в Минфине сообщали, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 14 мая по 6 июня составит 300,5 млрд рублей – по 16,7 миллиарда в день. В период с 15 января по 6 февраля этого года, напомним, на покупку валюты было потрачено 265,8 млрд рублей.

По заверению американских СМИ, список носит в основном символический характер, но включение в него все-таки грозит негативными рыночными последствиями.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что вероятность включения России в подобный список лишь подтверждает намерения США налагать на Москву все новые и новые санкции под любым предлогом.

«Глава Госдепа США Майк Помпео откровенно говорит, что нам все равно, нарушали вы Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) или нет, мы все равно ввели бы против вас ограничения и вышли бы из договора. То же самое с санкциями.

В приватных беседах американские дипломаты и осведомленные аналитики говорят, что воссоединение Крыма с Россией облегчило им возможности находить новые поводы для санкций»,

– сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Собеседник подчеркнул, что подобные меры – это предлог с целью увеличить экономическое давление на Россию. «Действительно ли мы манипулируем курсом рубля и девальвируем валюту – это американцев не волнует. Тут смысл заключается в том, чтобы наказать Россию не за подобные манипуляции, а просто найти причину усилить экономическое давление на Россию», – уверен Юшков.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что в случае включения России в этот список последует реакция иностранных инвесторов, «доля которых на российском рынке достаточно большая». «Они могут начать работать против национальных валют. Формально это не ведет к предметным результатам, но тем не менее есть определенные риски», – объяснил Абзалов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что Трамп решил пополнить список за счет России и других стран, так как на фоне укрепления доллара усиливается экспорт на американский рынок со стороны развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

«Трамп пытается ограничить объемы экспорта за счет валютного фактора. Трамп пытался придать такой статус Китаю. И Россия идет вкупе со всеми этими странами. Здесь нет политической составляющей. Трамп впихивает в этот список все страны, которые присутствуют на американском рынке», – поясняет Абзалов.

Что касается последствий для России, то в случае попадания в список, доступ ее продукции на американский рынок будет затруднен, она станет менее конкурентоспособной. «Но так как эти меры вводятся не только против нас, то акцентированных проблем здесь не будет. Все это несоразмерно с рисками санкционной составляющей, связанных, например, с ограничением валютных операций российских банков или игрой против российского госдолга», – подытожил Абзалов.

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