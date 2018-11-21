Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям.

Майкл Ковриг в недавнем прошлом – канадский вице-консул (это третий по значимости консульский пост) в КНР, в настоящем – старший советник неправительственной организации «Международная кризисная группа». В Китай он прибыл по служебной необходимости.

Подробностей ареста Коврига нет. Есть «серьезная обеспокоенность», которую почти одновременно выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Госдепартамент США. И есть обоснованное подозрение, что этот арест связан с делом ключевого топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, в чем китайская сторона вряд ли сознается. В современной дипломатии не принято признаваться, что ваша страна взяла в заложники чужого гражданина, поскольку его родина взяла в заложники вашего.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала скандал с арестом госпожи Мэн и то, почему этот арест крайне важен для всего мира, в частности, для России. Это не только эпизод торговой войны между США и Китаем, но и обкатка практики, на которую, вполне возможно, американцы сделают ставку при дальнейших попытках сохранить за собой роль мировых жандармов. Однако американо-китайская компонента в данный момент представляется первоочередной.

Накануне Мэн была отпущена канадским судом под залог. При этом остается удобное пространство для торга: если США официально не обоснуют свой запрос о выдаче Мэн за нарушение режима санкций в отношении Ирана, ее отпустят. Пока Вашингтон этого не сделал, никаких документов канадцы не получали, а срок – до 8 января.

Но параллельно увеличилось давление на холдинг Huawei как таковой. Запретив государственные закупки его продукции у себя, американцы работают над расширением этой меры за счет союзников. За последние дни к ограничениям в разной степени присоединились Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. В полной мере – Япония. На очереди Южная Корея, и понятно, почему: Samsung, как и Apple, основной конкурент Huawei.

Майкл Ковриг (фото: кадр из видео)

Европейцы в большинстве своем медлят, прекрасно понимая, что основной мотив США – стремление прижать экономического конкурента неэкономическими мерами, а исходящая от Huawei «угроза кибербезопасности», которую провозгласили в американском Конгрессе, всего лишь удобный предлог. Немецкие специалисты проверяли продукцию китайского гиганта, не найдя в ней ничего подозрительного.

Ранее и примерно по той же схеме с рынка начали вытеснять компанию ZTE – второго после Huawei китайского лидера в сфере телекоммуникационного оборудования. Сейчас давление на двух технологических гигантов Поднебесной идет параллельно и все ждут, когда же у Пекина, предпочитающего решать проблемы путем закулисных переговоров и разумных уступок (об одной из таких уступок – принципиально значимых для США – было объявлено накануне), переполнится чаша терпения.

Как долго китайцы продолжат исполнять партию голубя, вопрос открытый. Значение Huawei принципиально, это локомотив китайской экономики и китайского влияния на мировом рынке, с компанией связаны колоссальные ожидания. Кроме того, Мэн Ваньчжоу – финансовый директор, зампред правления, родная дочь президента и основателя Huawei Жэня Чжэнфэя – крайне популярна на родине и, как считается, со временем должна пересесть в кресло отца. Исходя из этого, немецкое издание Suddeutsche Zeitung расценивает ее арест – ни много, ни мало – как «объявление войны», и китайцы вряд ли готовы сдаваться заранее.

Тем более что, по информации газеты ВЗГЛЯД из кругов, близких к руководству Huawei, госпожа Мэн была принципиальным сторонником соблюдения всех американских запретов и ограничений, включая режимы санкции. По ее логике, нельзя рисковать стратегической целью – дальнейшим расширением компании на мировом рынке – ради сиюминутных локальных выгод. Соответственно, до поры до времени ссор с Вашингтоном нужно избегать любыми путями. Лучше «копить силы, держаться в тени», как завещал стране Дэн Сяопин – кумир Жэня Чжэнфэя.

Действительно, признание антииранских ограничений – это и убыток, и удар по собственной гордости, так как Вашингтон этими ограничениями явно перешел границы приемлемого. Но это ничто в сравнении с захватом лидерства в технологии 5G, которая развивается в наиболее богатых странах прямо сейчас. В регионе Океании США пытаются оттеснить Китай, в первую очередь, от таких проектов.

При этом все понимают, что у США вряд ли найдутся прямые доказательства того, что лично Мэн как-либо нарушала американские законы, зато у них есть резон эти доказательства сфабриковать. Таким образом, для выхода из ситуации пока что логичнее давить не на закоперщика – Вашингтон, а на Оттаву. И арест Коврига произошел как нельзя кстати.

Официальное издание ЦК КПК «Жэньминь жибао» пока что практически игнорирует ключевую роль американцев во всей этой истории. А вот действия Канады названы «грубым нарушением прав человека и духа закона», «не соответствующими справедливости», «идущими вразрез с истинным положением дел», несущими «крайне негативный характер» и «серьезные последствия для Канады». Упомянута и «высокая цена», которую придется заплатить, если канадцы «не исправят свою ошибку».

«Китайская сторона не будет инициатором проблем, однако она не боится их, никто не должен игнорировать уверенность, волю и мощь КНР, – подчеркивает рупор Компартии. – Канаде следует понимать, что между общепризнанной истиной, справедливостью и бесчинством нет неясности».

Параллельно в МИД КНР были поочередно вызваны канадский и американский послы, причем последнему было указано на «омерзительность» действий против Мэн. Это довольно резкий термин, особенно для китайской дипломатии, но он вполне оправдан.

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По сути, США используют средневековые методы устранения конкурентов, просто облеченные в современную форму. Раньше это было взятие заложника и силовой шантаж, теперь – запрос Канаде об экстрадиции (американцы, разумеется, знали, что в Канаде живет муж госпожи Мэн и что она регулярно там появляется), но суть одна и та же.

Вполне возможно, что Джастин Трюдо, которому европейский взгляд на мир гораздо ближе, чем американский, сам чувствует себя заложником обстоятельств. У него огромные претензии к нынешней политике США (например, к пошлинам на сталь) и нет никакого очевидного резона бить горшки с китайцами, торговля с которыми сейчас на подъеме. Но при этом на него давят как снаружи, так и изнутри. Консервативная (и традиционно ориентированная на США) оппозиция в парламенте уже поставила вопрос ребром – что делает в стране «шпионская» компания Huawei и что правительство планирует предпринять в связи с этим «шпионством». Местные СМИ поддерживают антикитайскую истерику на свой лад, публикуя «на злобу» интервью с бывшими сотрудниками спецслужб и специалистами по кибербезопасности, где рефреном присутствует мысль об угрозе со стороны Huawei.

Пока что Трюдо – тот человек, который единолично способен разрешить возникший кризис. Если он этого не сделает и Мэн Ваньчжоу выдадут в США, ставки возрастут неимоверно.

В конечном итоге китайцы, конечно, как-нибудь отобьются. Но всему остальному т.н. глобальному миру самое время понять, что маски сброшены. Рыночная конкуренция и устранение торговых барьеров, расхваливаемое глобальной элитой на протяжении последних трех десятилетий, внезапно отступили в пользу методов вполне бандитских, в рамках которых кто сильнее, тот и прав, то есть закон – это право сильного.

Кстати говоря, это вполне распространенный сюжет для старых американских же вестернов про маленькие городки на фронтире. Обычно «право сильного» со стороны бандитов или зарвавшегося шерифа удавалось обнулить в том случае, когда против них восставали остальные жители города, суммарно являющие собой еще более грозную силу. В случае с нынешним скандалом под «простыми горожанами» следует понимать все остальные страны – участники глобального рынка. Который, кстати, на фоне американо-китайского скандала и дела Мэн Ваньчжоу заметно просел.