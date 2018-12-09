В МИД Китая вызван посол США

Министерство иностранных дел Китая вызвало американского посла, чтобы выразить протест в связи с задержанием финансового директора компании Huawei, сообщает Reuters.

Китай потребовал от США немедленно отозвать запрос на задержание финдиректора Huawei, передает ТАСС.

Напомним, в Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei – это произошло сразу после того, как Вашингтон и Пекин продвинулись в переговорах о торговле в ходе саммита G20.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах и значении задержания Ваньчжоу Мэн.