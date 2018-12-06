В Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei

Взгляд
6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 06:01  |  vz.ru
Разделы

К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Принято решение о разработке особой версии «Кинжала» для Су-57
          РПЦ назвала тайный мотив действий патриарха Варфоломея по УкраинеПравозащитники узнали о десятках жертв «убийств чести» на КавказеПрилепин отказался снова воевать в ДонбассеЕК призвала отказаться от расчетов в долларах
          Путин рассказал, почему не отвечает на звонки ПорошенкоВо Франции нашли причину международного успеха ПутинаКиев предложил Москве обмен заключеннымиПоявилось объяснение, почему Сурков начал ходить с тростью
          Участницам Pussy Riot дали гарантии получения денег от РоссииОдин из главных покупателей российской пшеницы отказался платитьТроицкий пообещал «двинуть в рыло» Соловьеву и КиселевуТанцор Полунин объяснил татуировку с Путиным на груди

          Главная тема


          Украине помогают создать ракету, способную угрожать России

          «ясно дали понять»


          США по-новому объяснили решение выйти из ракетного договора

          «худшая неделя»


          Украинский порт теряет клиентов из-за провокации Киева у берегов Крыма

          «нет консенсуса»


          В Европе возникли противоречия по поводу новых санкций против России

          Видео

          «остудить пыл»


          Адмирал оценил заявления о готовности НАТО «противостоять России в Крыму и Калининграде»

          раскол православия


          Константинополь решил отнять храм РПЦ в КНДР

          новейшее вооружение


          Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

          избирательная кампания


          Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

          исключительное событие


          Кто довел до самоубийства ключевого адмирала ВМС США

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          В Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei

          6 декабря 2018, 03:30

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Полиция Канады по запросу Соединенных Штатов задержала в Ванкувере финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Ваньчжоу Мен, сообщает The Globe and Mail.

          По данным издания, Ваньчжоу Мен – дочь основателя китайской компании Huawei Жэня Чжэнфэя, которая также является заместителем председателя правления телекоммуникационного гиганта, передает ТАСС.

          Топ-менеджер китайского телекоммуникационного гиганта была задержана 1 декабря по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

          В министерстве юстиции Канады сообщили, что слушание о внесении залога назначено на пятницу.

          Напомним, в августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп законодательно запретил использование техники китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях США в связи с угрозой американской безопасности.

          Отметим также, китайская компания Huawei, выпускающая смартфоны под брендами Huawei и Honor, в третьем квартале 2018 года стала лидером российского рынка по количеству проданных гаджетов.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............