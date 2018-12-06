В Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei

Полиция Канады по запросу Соединенных Штатов задержала в Ванкувере финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Ваньчжоу Мен, сообщает The Globe and Mail.

По данным издания, Ваньчжоу Мен – дочь основателя китайской компании Huawei Жэня Чжэнфэя, которая также является заместителем председателя правления телекоммуникационного гиганта, передает ТАСС.

Топ-менеджер китайского телекоммуникационного гиганта была задержана 1 декабря по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В министерстве юстиции Канады сообщили, что слушание о внесении залога назначено на пятницу.

Напомним, в августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп законодательно запретил использование техники китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях США в связи с угрозой американской безопасности.

Отметим также, китайская компания Huawei, выпускающая смартфоны под брендами Huawei и Honor, в третьем квартале 2018 года стала лидером российского рынка по количеству проданных гаджетов.