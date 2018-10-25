На рынке смартфонов в России сменился лидер

Китайская компания Huawei, выпускающая смартфоны под брендами Huawei и Honor, стала лидером российского рынка по количеству проданных гаджетов.

В третьем квартале этого года доля Huawei на российском рынке составила 28,3%, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные МТС.

Представитель пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева заявила, что Huawei и Honor впервые стали лидером российского рынка в натуральном выражении.

«В течение всего лета и в сентябре Huawei занимала первое место по штучным продажам. Фактически каждый третий смартфон, купленный в России в третьем квартале 2018 года, был произведен ею», – сказала Андреева.



По данным МТС, всего в третьем квартале 2018 года в России было продано 8,3 млн смартфонов.

Доля Samsung, который ранее лидировал на российском рынке, составила 24,8% в штучном выражении, Apple – 11,7%.



В денежном выражении первое место с долей 32% сохранила Apple. На второй позиции оказался Samsung с 26,4%, на третьем – Huawei с 25,4%.

В августе СМИ сообщали, что Huawei впервые обогнала Apple и Samsung по продажам в России.

Ранее в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин предложил президенту США Дональду Трампу «перейти на телефоны Huawei», если имеются опасения, что звонки на его смартфон от Apple прослушиваются. До этого The New York Times написали о прослушке iPhone Трампа «российскими и китайскими шпионами».