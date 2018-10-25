В США заявили о прослушке Россией и Китаем телефона Трампа

Шпионы из Китая и России прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда тот сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone, сообщают американские СМИ.

Бывшие и нынешние американские чиновники сообщают, что спецслужбы США якобы узнали о прослушке «шпионами из Китая и России» мобильного телефона Трампа от собеседников из иностранных правительств, пишут «Ведомости» со ссылкой The New York Times.

Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии.

Однако известно, что из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику Вашингтона. Отмечается, что их интересует образ мыслей американского лидера, а также к каким аргументам он прислушивается и с кем общается.

Так, китайцы якобы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, чтобы попытаться через них оказывать влияние на американского лидера. Среди них – исполнительный директор Blackstone Group Стивен Шварцман, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, а также бывший магнат казино в Лас-Вегасе и владелец недвижимости в Макао Стив Уинн.

Указывается, что Россия не предпринимает настолько серьезных усилий, как Китай. Один из бывших чиновников объясняет это очевидной близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

Известно, что у Трампа есть два официальных iPhone, с которыми поработало Агентство национальной безопасности для ограничения их уязвимостей и возможностей, а также третий персональный телефон – обычный iPhone. В нем президент хранит свои контакты.

Издание Politico сообщало в мае, один официальный смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей.

Помощники призывали Трампа ежемесячно менять телефон, используемый для Twitter, но президент пожаловался, что это «слишком неудобно».

В результате телефон главы Белого дома не проверялся на момент публикации пять месяцев.

Ранее спецслужбы США заподозрили Россию в прослушке личной встречи Путина и Трампа. Кроме того, сообщалось о «шпионском чипе», якобы находящемся в мяче, который российский лидер подарил американскому коллеге.

Отметим, что Россию в последнее время неоднократно обвиняли в шпионаже и хакерских атаках.

Так, Напомним, Британия, Канада, Нидерланды, США и Германия обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления кибератак.

Нидерланды заявили о «состоянии кибервойны» с Москвой. Глава разведки Швейцарии объявлял о «возросшей шпионской активности России».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе начался приступ «политического бешенства».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.