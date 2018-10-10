Нидерланды объявили о «состоянии кибервойны» с Россией

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.

«Да, идет», – ответила министр на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По ее словам, идут попытки оказать влияние «на ход политических дебатов» в Нидерландах.

«Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17», – заявила она.

В начале октября нидерландского посла вызвали в МИД России после того, как из Нидерландов якобы из-за кибератаки на ОЗХО выслали четырех россиян.